Salça sezonu başladı peki domatesin kabuklarını kolay soymak için ne yapmalı?

Sonbaharın gelmesi ile birlikte kışa hazırlıklar başladı. Birçok evde salça yapımı sezonu çoktan açıldı. Domates kabuklarını kolaylıkla soymanızı sağlayacak bir kaç yöntemi sizler için derledik. Domates kabuklarını kolaylıkla soymanıza yardımcı olacak yöntemleri domateslerle ne yapacağınıza uygun olarak seçebilirsiniz. İşte çiğ ve pişmiş olarak kullanacağınız domatesleri kolayca soymanın yolları...

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Domates ister çiğ ister pişmiş haliyle mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelir. Yaz aylarında bolluğuyla hemen her yemeğe giren, kahvaltından salatalara kadar her öğünde kullandığımız domateslerin kabuklarını soymak çoğu kez sıkıcı ve yorucu bir uğraş haline dönüşebilir. Çiğ olarak tüketilirken bir çoğumuz kabukları dert etmeyiz. Ancak dürüst olalım yemeklerde domates kabuklarının görüntüsünden hiçbirimiz hoşlanmayız. Hal böyle olunca kabukları soymak bir zarurete dönüşebilir. Peki domates kabukları nasıl kolay soyulur?

Domateslerin üstlerine ince kesikler atın

Eğer domatesleri kabuklarını soyduktan sonra pişirecekseniz kaynar su yöntemini kullanabilirsiniz. Domateslerin üstlerine artı işareti oluşturacak şekilde ince kesikler atın. Ardından domatesleri kaynak suya atın ve 5-10 saniye içinde bırakın. Ardından kaynar sudan çıkan domatesleri soğuk suya tutun ve kabuklarını soymaya başlayın. Etinden ayrılmış hale gelen domateslerin kabuklarının tamamını tek bir hamleyle çıkarabilirsiniz. Ancak bu yöntemi sadece domatesleri pişirmek için soyuyorsanız kullanın. Sıcak ve soğuk suyla temas domateslerin yumuşamasına ve sularını bırakmasına neden olabilir.

kaynar su yöntemini unutun

Eğer kabuğunu soyduğunuz domatesleri çiğ olarak tüketecekseniz o zaman kaynar su yöntemini unutun. Bu kez tırtıklı olmayan ancak keskin bir bıçağı domateslerin kabuklarının üzerine sürtün. Domatesin üstünden sapının olduğu yerlere doğru bıçağı kabuğa sürtün. Daha sonra domatesin kabuğuna ince bir çizik atın ve yine bıçak yardımıyla domateslerin kabuğunu soyun. Kaynar su yöntemine kıyasla daha zahmetli ve zaman alıcı bu yöntem domatesleri çiğ tüketecekseniz daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olur.

Domatesin faydaları say say bitmiyor

A, C, K ve B6 vitaminleri bakımından oldukça zengin olan domates, düzenli tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan; folik asit, tiamin, magnezyum, fosfor, bakır ve potasyum gibi besin değerlerini karşılar. Patlıcana ilesindne gelen domatesin anavatanı Güney Amerika da yetiştirilir. Yeşil olarak yetişen ve ekşi bir tadı olan domates, zamanla olgunlaşarak kırmızı ve daha tuzlu bir tat alır. İçerdiği antioksidan sayesinde doğada kansere savaş açabilen en etkili sebzedir.

Hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren domatesi yedi gün boyunca tükettiğinizde kemik kaybı, kanser, şeker hastalığı, böbrek taşı, felç, kalp krizi ve obezite gibi hastalıkların önüne geçer. Çiğ domates pişirilmiş domates göre daha etkilidir. Çünkü asit seviyesi yüksek olduğundan mide şikayetlerine fayda sağlar.

Domatesin, içerdiği potasyum değeri kan basıncını düzenler. Kanda oluşan zararlı trigliserid seviyesini düşürürken aynı zamanda yüksek tansiyon hastalığı riskini azaltır.

Yoğun lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenleyen domates, sindirime yardımcı olan kasların rahat hareket etmesini sağlar. Aynı zamanda gaz sıkışması, idrar yolu enfeksiyonu ve bağırsak hastalıklarına karşı güçlü bir antioksidan görevi görür.

Yedi gün boyunca düzenli tüketilen domates, cilt yüzeyinde meydana gelen bozulmaları giderir. Yaşlanmayı geciktirir ve ciltteki güneş lekelerinin azaltmasında oldukça etkili bir besindir.

Domates, içerdiği A vitamini sayesinde gözde oluşabilecek sarı nokta hastalığı gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

Sigara dumanına maruz kalan kişilerde, kanserojen etkisi olan nitrosamin hücreleri oluşur. Yüksek miktarda antioksidan barındıran domates, bu nitrosamin hücrelerin oluşma riskini azaltır.