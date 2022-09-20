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Almanya'da üretici fiyatları, ağustosta tarihinin en yüksek artışını kaydetti

Almanya'da üretici fiyatları, ağustosta tarihinin en yüksek artışını kaydetti

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,8 yükselerek rekor kırdı.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9, 2021'in ağustos ayına kıyasla da yüzde 45,8 arttı.

Böylece Almanya'da ÜFE, kayıtların tutulmasından bu yana en yüksek artışı göstermiş oldu.

Ağustos ayında ÜFE’deki artış enerji fiyatlarından kaynaklandı.

Bu dönemde enerji fiyatları 1 ay öncesine kıyasla yüzde 20,4, 1 yıl öncesine kıyasla da yüzde 139 arttı.


Almanya'da yıllık bazda elektrik fiyat artışı yüzde 174,9'u, doğal gazda da yüzde 209,4'ü buldu.

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