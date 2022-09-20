İYİ Parti'de 'isyan' hazırlığı! Koray Aydıncılar harekete geçti 'Kılıçdaroğlu aday olursa...

"HDP'li Bakan" tartışması İYİ Parti'de kaynayan kazanın dışarıya sızdırma yapmasına neden oldu. Sabah yazarı Mahmut Övür, "İyi Parti’de "Koraycılar" diye bir grup ciddi ciddi harekete geçmiş, pusuda bekliyor" kulisini paylaştı.

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İYİ Parti içinde huzursuzluk her geçen gün giderek artıyor. Teşkilatlar elinden alınarak bir anlamda kızağa çekilen Koray Aydın'ın ekibinin isyana hazılandığı iddia edildi. Koray Aydın, MHP'de Devlet bahçeli'ye karşı itiraz edenler arasında yer almış ve İYİ Parti kurulurken en yetkili ikinci adam olmuştu.

CHP'deki 'Ekremciler' gibi...

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "CHP'deki 'Ekremciler' gibi parti içinde artık "Koraycılar" diye bir grup ciddi ciddi harekete geçmiş, pusuda bekliyor." iddiasında bulundu. Mahmut Övür yazısında İYİ Parti içerisindeki kulis bilgilerini şu satırlarla paylaştı:

Kılıçdaroğlu aday olursa!..

- Üst yönetime yakın İyi Partili biri şöyle diyor: 'İyi Parti ne merkeze oturdu ne de milliyetçi bir çizgiye. Daha önemlisi eğer Kılıçdaroğlu aday olursa, CHP tabanından bize gelecek oylar gelmeyecek. İyi Parti'nin oyu 9 veya 10'da kalırsa parti içi kavga başlar.'

Akşener ne yapmaya çalışıyor

- Akşener'ın son dönemde Mansur Yavaş'ı öne çıkarması, İmamoğlu'nu elinin altında tutması, hatta bu hafta içinde DEVA ve Gelecek Parti genel başkanlarıyla görüşecek olması, bu sıkışmayı aşma çabasından başka bir şey değil. Aşacak gibi görünmüyor ama yine de Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliği yapacağı 2 Ekim'deki 6'lı masa toplantısına eli güçlü gitmek istiyor.

Altılı masayı dağıtır mı?

- Ama ne yazık ki Akşener'in oraya eli güçlü gideceğine dair İyi Partililerin bir umudu yok. Hatta öyle umutsuzlar ki, "Masayı dağıtır mı yoksa zaman kazanmaya mı çalışır?" sorumuza İyi Partili biri şu cevabı veriyor: 'İkinci ihtimali daha güçlü görüyorum. Çünkü masayı kim kurduysa o dağıtır, bizimkiler değil.'