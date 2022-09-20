Kara Melek oyuncusu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliği dilden dile dolaştı "ne olmuşsun"

Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Sanem Çelik son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Saçına öyle bir şey yaptı ki görenlerin nutku tutuldu.

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Kara Melek, Aliye, Bir Litre Gözyaşı, Güldünya gibi Türk televizyon tarihinin birçok ünlü dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sanem Çelik son olarak Oktay Kayranca'nın başrol oynadığı reyting rekortmen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ceylan' karakterine hayat vermişti.

Yıllar geçiyor o yaşlanmıyor

Birçok film ve dizideki başarılı performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Çelik, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi final yaptıktan sonra herhangi bir projede yer almadı. 47 yaşındaki başarılı oyuncu yıllardır magazin gündeminden uzakta sessiz sedasız bir hayat yaşıyordu.

Yıllar sonra muhabirlerin objektifine takılan Sanem Çelik geçtiğimiz gün sanat fuarına girerken görüntülendi. Sanat fuarında birçok ünlü filmde rol alan meslektaş arkadaşı Nilüfer Açıkalın'la buluşan güzel oyuncu yıllardır değişmeyen güzelliği ile herkesi mest etti.

Sanat fuarında görüntülendi

Saçı ve imajında yenilikler yapan ünlü oyuncu kısacık ve bembeyaz saçları, salaş beyaz tişörtü ve gri altıyla dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşıyla kameralara poz vermeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu daha sonra Nilüfer Açıkalın'la sohbet ederek fuarı gezdi. İşte Sanem Çelik'in son hali...

Sanem Çelik kimdir?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul üçüncü sınıfta baleye başlayan ünlü isim Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi oyunculuk bölümü, önlisans eğitimini İstanbul Üniversitesi bale bölümü ile tamamladı.

1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu. 1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı. Ünlü oyuncu daha önce hiç evlenmedi.