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Seray Sever sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla herkesi gözyaşlarına boğdu: ''Canım yanıyor!''

Seray Sever sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla herkesi gözyaşlarına boğdu: ''Canım yanıyor!''

Ünlü sunucu Seray Sever, geçtiğimiz mart ayında ikiz bebeklerini dünyaya getirmek için gün sayarken, babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla herkesi ağlattı. Babasının doğum gününde paylaşım yapan Sever, "Canım yanıyor'' dedi. İşte ayrıntılar...

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Ünlü sunucu Seray Sever, yaptığı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla oldukça dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Son olarak paylaştığı bir fotoğrafın üzerine yazdığı notla tüm dikkatleri tekrar üzerine çekti ve görenlere duygusal anlar yaşattı. O paylaşım, herkesi duygulandırdı. İşte o paylaşım ve Seray Sever'in notu...

''Canım yanıyor''

Geçtiğimiz mart ayında ikiz bebeklerini dünyaya getirmek için günleri sayarken babasının ölüm haberiyle yıkılan ünlü sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından herkese duygusal anlar yaşatan ve göz dolduran bir paylaşım yaptı. Babasının doğum gününde yaptığı paylaşımda bit nota da yer veren Sena Sever, "Canım yanıyor, tarifi imkansız bir eksiklik ve boşluk her yanımda" dedi.

Babalar gününde de ağlatmıştı

Babasının ölümüyle tarifsiz acılar yaşayan ve adeta bir çöküşün içinde olan Seray Sever, Babalar Günü'nde de herkese duygu seli yaşatan bir paylaşım yaparak "Canım biricik aşkım, kocam ilk Babalar Günü heyecanını yaşıyor, ben de derin bir şükür ve mutluluk içindeyim. Yanı sıra benim ilk babamsız Babalar Günü'm. Günlerdir Özlem, acı, boşluk duygusuyla ağlıyorum. En iyi dostum, güç kaynağım, mutluluğum ve dengem babamdı. Hayat ne tuhaf. Doğum-ölüm, mutluluk-acı tüm tezatlıklar iç içe ve bu sene hepsini aynı anda yaşadım. Bir taraftan güçlü olmak durumundayken diğer taraftan müthiş bir acizlik hissi beni sarıyor. Teslimiyet tek yapabileceğim şey, o da becerebildiğim kadar. Aslında teslimiyet en büyük güç… Olmakta olana izin verip şükürle yaşama sarılmak. Allah hepimize yardım etsin" demişti.

Seray Sever kimdir?

Seray Sever 27 Şubat 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Eğitimi esnasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sever oyuncu, şarkıcı ve yapımcıdır. 

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı. 2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

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