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Samsun'da kazayla yeğenini öldürmüştü! O muhtar için karar verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da kazayla yeğenini öldürmüştü! O muhtar için karar verildi

SAMSUN'un Havza ilçesinde ruhsatlı silahının kazayla ateş alması sonucu yeğeninin ölümüne neden olan muhtar tutuklandı.

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Evlerinin bahçesinde ailecek oturdukları esnada ruhsatlı tabancasının kazayla ateş alması sonucu, erkek kardeşinin kızı 20 yaşındaki Ayşenur Tural'ın ölümüne neden olan muhtar Mehmet Tural'ın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Tural, çıkarıldığı hakimlikçe, "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

Genç kızın, üniversiteye kayıt için Gümüşhane'ye gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

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