"Isabelle yaaa" dedi fenomen oldu! Sosyal medyayı sallayan Fevzi Kaan ile Sefo düet yaptı!
Sosyal medya hesabı Instagram'da çektiği videolarda çaldığı org ve kendine has üslubuyla seslendirdiği şarkılarla tüm dikkatleri üzerine çeken Fevzi Kaan Türker 7'den 70'i herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. Sefo'nun Isabelle şarkısını yorumlayan Fevzi Kaan "Isabelle yaaa" diyerek adeta fenomen haline geldi. Genç isim geçtiğimiz akşam rapçi Sefo ile konserde buluştu ve düet yaptı. İşte muhteşem gecede yaşananlar...Abone ol
Babasının orgunu alarak kamera karşısına geçen 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker izlenme rekoları kırıyor. Sosyal medya hesabından birçok şarkıyı org çalarak kendine has üslubu, hal ve hareketleriyle seslendiren genç isim kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
"Isabelle yaaa" dedi fenomen oldu!
Instagram hesabında çektiği videolarda söylediği şarkılarla, çaldığı org ve sempatik tavırlarıyla gündeme gelen Fevzi Kaan Türker, ünlü rapçi Sefo'nun "Isabelle" şarkısını yorulması sosyal medyayı salladı. Birçok kişinin paylaşığı Isabelle videosu toplamda 14.2 milyon izlenmeye ulaştı. Video'nun ilgi görmesinin ardından Türker adeta fenomen haline geldi.
Sefo ile düet yaptı
"Isabelle" ve "yavrum nerdesin" şarkılarıyla sosyal medyada izlenme rekorları kıran genç yeteneğin yorumladığı Isabelle şarkısının videosunun 14.2 milyona ulaşmasının ardından rapçi Sefo bu başarıya kayıtsız kalmadı.
Geçtiğimiz akşam Ataşehir'de sahne alan ünlü rapçi hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken Fevzi Kaan Türker'i de sahnesinde ağırladı. Konserde sahneye çıkan Türker, orgun başına geçerek izlenme rekorları Isabelle şarkısını seslendirdi. Rapçi Sefo ise genç yeteneğe eşlik etti. İşte o anlar...
Takdir topladı
Kendi özgün yorumuyla şarkıyı çalıp söyleyen Fevzi Kaan'ın rahat tavırları sosyal medyada takdir aldı. Ayrıca Sosyal medyada org çalarak söylediği popüler şarkılarla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran genç yeteneğin Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.
Sefo 'Isabelle' şarkısı sözleri
Rapçi Sefo'nun kısa sürede dillere pelesenk olan Isabelle şarkısının sözleri merak edilip araştırılmaya devam ediyor. İşte rekorlar kıran o şarkının sözleri...
Isabelle
Seninle mezara ben
Gecemi gündüz eden
Üçü sen dört heceden
Isabelle, Isabelle, Isabelle
Bebek ich schnapp dich, küss dich
Packe deine Hüften in der Hand
Und mach dich glücklich, ya-ya-ya
Isa beißt mich, yavaş
Baby, kein intikam
Ama geldiği zaman
Sagt sie, ya-ya-ya
I-sa-belle (yaya)
Bana yeter
Bura zindan, gel
İnat etme
Devam eder
İstemem bi' kere daha
Gizledi benden deva
Ama neden?
Üzemem kendimi daha
Gülden çok dikeni var
Anlamaz beni, hayır
Sana ben daha ne diyeyim ki
Bi' bence bir bildiği var
Onu sal, yola gel
Bi' tutam karamel
Isabelle
Seninle mezara ben
Gecemi gündüz eden
Üçü sen dört heceden
Isabelle, Isabelle, Isabelle
Bebek ich schnapp dich, küss dich
Packe deine Hüften in der Hand
Und mach dich glücklich, ya-ya-ya
Isa beißt mich, yavaş
Baby kein intikam
Ama geldiği zaman
Sagt sie, ya-ya-ya
Babe ich habe meine Wümme aus meinem Schoß gelegt
Nur damit du mich verstehst, also leg dich in mein Arm
Du hast mich in deinem Bann aber so gesehen
Habe ich alles nur gespielt von Anfang an?
Aber du trinkst zu viel Piña Colada
Baby versuchs mal mit einem Glas Wasser
Ich seh das du betrunken bist
Wie du nach unten gehst
Komm wir fangen wieder an von Anfang an
Isabelle
Seninle mezara ben
Gecemi gündüz eden
Üçü sen dört heceden
Isabelle, Isabelle, Isabelle
Bebek ich schnapp dich, küss dich
Packe deine Hüften in der Hand
Und mach dich glücklich, ya-ya-ya
Isa beißt mich, yavaş
Baby kein intikam
Ama geldiği zaman
Sagt sie, ya-ya-ya
Ya-ya
Ya-ya-ya
Ya-ya-ya