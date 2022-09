"Isabelle yaaa" dedi fenomen oldu! Sosyal medyayı sallayan Fevzi Kaan ile Sefo düet yaptı!

Sosyal medya hesabı Instagram'da çektiği videolarda çaldığı org ve kendine has üslubuyla seslendirdiği şarkılarla tüm dikkatleri üzerine çeken Fevzi Kaan Türker 7'den 70'i herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. Sefo'nun Isabelle şarkısını yorumlayan Fevzi Kaan "Isabelle yaaa" diyerek adeta fenomen haline geldi. Genç isim geçtiğimiz akşam rapçi Sefo ile konserde buluştu ve düet yaptı. İşte muhteşem gecede yaşananlar...

Babasının orgunu alarak kamera karşısına geçen 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker izlenme rekoları kırıyor. Sosyal medya hesabından birçok şarkıyı org çalarak kendine has üslubu, hal ve hareketleriyle seslendiren genç isim kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"Isabelle yaaa" dedi fenomen oldu!

Instagram hesabında çektiği videolarda söylediği şarkılarla, çaldığı org ve sempatik tavırlarıyla gündeme gelen Fevzi Kaan Türker, ünlü rapçi Sefo'nun "Isabelle" şarkısını yorulması sosyal medyayı salladı. Birçok kişinin paylaşığı Isabelle videosu toplamda 14.2 milyon izlenmeye ulaştı. Video'nun ilgi görmesinin ardından Türker adeta fenomen haline geldi.

Sefo ile düet yaptı

"Isabelle" ve "yavrum nerdesin" şarkılarıyla sosyal medyada izlenme rekorları kıran genç yeteneğin yorumladığı Isabelle şarkısının videosunun 14.2 milyona ulaşmasının ardından rapçi Sefo bu başarıya kayıtsız kalmadı.

Geçtiğimiz akşam Ataşehir'de sahne alan ünlü rapçi hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken Fevzi Kaan Türker'i de sahnesinde ağırladı. Konserde sahneye çıkan Türker, orgun başına geçerek izlenme rekorları Isabelle şarkısını seslendirdi. Rapçi Sefo ise genç yeteneğe eşlik etti. İşte o anlar...

Takdir topladı



Kendi özgün yorumuyla şarkıyı çalıp söyleyen Fevzi Kaan'ın rahat tavırları sosyal medyada takdir aldı. Ayrıca Sosyal medyada org çalarak söylediği popüler şarkılarla kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran genç yeteneğin Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Sefo 'Isabelle' şarkısı sözleri

Rapçi Sefo'nun kısa sürede dillere pelesenk olan Isabelle şarkısının sözleri merak edilip araştırılmaya devam ediyor. İşte rekorlar kıran o şarkının sözleri...

Isabelle

Seninle mezara ben

Gecemi gündüz eden

Üçü sen dört heceden

Isabelle, Isabelle, Isabelle

Bebek ich schnapp dich, küss dich

Packe deine Hüften in der Hand

Und mach dich glücklich, ya-ya-ya

Isa beißt mich, yavaş

Baby, kein intikam

Ama geldiği zaman

Sagt sie, ya-ya-ya

I-sa-belle (yaya)

Bana yeter

Bura zindan, gel

İnat etme

Devam eder

İstemem bi' kere daha

Gizledi benden deva

Ama neden?

Üzemem kendimi daha

Gülden çok dikeni var

Anlamaz beni, hayır

Sana ben daha ne diyeyim ki

Bi' bence bir bildiği var

Onu sal, yola gel

Bi' tutam karamel

Isabelle

Seninle mezara ben

Gecemi gündüz eden

Üçü sen dört heceden

Isabelle, Isabelle, Isabelle

Bebek ich schnapp dich, küss dich

Packe deine Hüften in der Hand

Und mach dich glücklich, ya-ya-ya

Isa beißt mich, yavaş

Baby kein intikam

Ama geldiği zaman

Sagt sie, ya-ya-ya

Babe ich habe meine Wümme aus meinem Schoß gelegt

Nur damit du mich verstehst, also leg dich in mein Arm

Du hast mich in deinem Bann aber so gesehen

Habe ich alles nur gespielt von Anfang an?

Aber du trinkst zu viel Piña Colada

Baby versuchs mal mit einem Glas Wasser

Ich seh das du betrunken bist

Wie du nach unten gehst

Komm wir fangen wieder an von Anfang an

Isabelle

Seninle mezara ben

Gecemi gündüz eden

Üçü sen dört heceden

Isabelle, Isabelle, Isabelle

Bebek ich schnapp dich, küss dich

Packe deine Hüften in der Hand

Und mach dich glücklich, ya-ya-ya

Isa beißt mich, yavaş

Baby kein intikam

Ama geldiği zaman

Sagt sie, ya-ya-ya

Ya-ya

Ya-ya-ya

Ya-ya-ya