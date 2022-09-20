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Anayasa Mahkemesi'nden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan kararı! Tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi'nden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan kararı! Tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2017 yılında Kadıköy Süreyya Operası önünde 'polise mukavemet etmek' gerekçesiyle ters kelepçe ile gözaltına alınan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın başvurusunu karara bağladı.

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Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ve Resmi Gazete'de yer alan karara göre Gülsüm Elvan'a yapılan müdahale ile Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan 'kötü muamele yasağı' ihlal edildi. Elvan'a 20 bin lira tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Gülsüm Elvan cezaevinde açlık grevi yapan öğretmen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen'e destek için Süreyya Operası önünde düzenlenen eyleme katılmış, polisin izin vermediği eyleme müdahale sonucunda Elvan’ın da içinde bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Polislerin ters kelepçe taktığı Gülsüm Elvan’ın bu sırada sol kolu kırılmış ve Elvan’ın elleri bu şekilde üç saat kelepçeli tutulmuştu. Elvan’a omuz ve üst kol kırığı tanısı konmuştu.

Gülsüm Elvan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

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