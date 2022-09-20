Bakan Vahit Kirişci: Bu seçim çok önemli öbür dünyaya gittiğimizde soracaklar

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, her seçimin kritik olduğunu ama önümüzdeki seçimin daha da önemli olduğunu vurgulayarak "Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Kirişci, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana 20 yıl boyunca girdiği her sınavdan başarıyla çıktığını söyledi.

Kirişci, 2023’te yapılacak seçimlerin ise bugüne kadar yapılan seçimlerin hepsinden daha önemli olduğunu ifade etti.

"Öbür dünyada verilecek cevabımız var"

Kritik bir eşikten geçildiğini söyleyen Kirişci, şöyle devam etti:

"Seçimlerin hepsi kritikti, bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var. Gönül koyduğunuz, kızdığınız, darıldığınız milletvekili olabilir, il başkanı olabilir, il yöneticisi olabilir, belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir ama biz bunlardan arınıp kendimiz için değil bütün mazlum milletler için, evet 'Tayyip Erdoğan’ın kendi istikbali değil, milletin istikbali başta olmak üzere mazlum milletlerin istikbali ve onların istiklalidir' diyeceğiz. Bunun için de çok çalışacağız.

"O masanın altının üstünün bir kıymeti yok"

Biz sizlerin hizmetkarıyız. Bu kritik eşiği de Allah’ın izniyle aşacağız. Yani o masanın altı, üstü, etrafı falan bunların hiçbirinin kıymetiharbiyesi yok. Bu millet, erdemiyle, irfanıyla, ferasetiyle ve basiretiyle Allah’ın izniyle gerekeni yapar ama biz bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, beraber olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir kez daha göstermek durumundayız."