Milyonların beklediği düzenleme! EYT'de ilk maaş ne zaman?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili süreç devam ediyor. Aralık ayı ile birlikte konunun çözüme kavuşacağı belirtiliyor. Peki Aralık'ta yasa çıkarsa süreç nasıl işler?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için emeklilik yolu açılıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası EYT'de de çalışmalar hız kazanırken, EYT ne zaman çıkacak? İlk maaş ne zaman yatacak? soruları merak ediliyor.
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre EYT yasası Aralık ayında Meclis'ten çıkıp yasalaşırsa başvuru süreci de başlamış olur.
Burada bir başvuru süresi verilirse bu süre içinde başvurmak gerekebilir.
MAAŞ NE ZAMAN BAĞLANIR?
Emekli maaşları için süreç başvuru tarihi itibariyle başlıyor. Ancak hesaplama başvurulan aydan sonraki ay başından itibaren yapılıyor.