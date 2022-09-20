Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı usta oyuncu Levent Kırca'nın kızı çıktı! Meğer hep gözümüzün önündeymiş...

Olacak O kadar Programı ile yıllarca ekranlara gelen usta oyuncu Levent Kırca'nın kızı da kendisi gibi oyuncu olmuş! Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de oynayan Kırca'yı görünce çok şaşıracaksınız. Bakın Ayşe Kırca dizide hangi rolü oynuyor...

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1986 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan bir döneme damga vuran Olacak O Kadar adlı güldürü programı ile hafızalara kazınan komedyen, oyuncu merhum sanatçı Levent Kırca son dönemlerde kızı Ayşe Kırca'nın da kendisi gibi oyuncu çıkması ile tekrardan anıldı.

Annesinin ve babasının yolundan gitti

2015 yılında karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu kendisi gibi oyuncu Oya Başar ile 1985 yılında nikah masasına oturmuşlardı. 2000 yılında boşanan ünlü isimler 2001 yılında tekrar evlenmiş 2005 yılında ise olaylı bir şekilde boşanmışlardı. Bu evlilikten Umut Kırca ve Ayşe Kırca adında iki çocukları olan çiftin kızları Ayşe Kırca anne ve babasının yolundan giderek oyuncu olmaya karar vermiş.

Sevilen yaz dizisinde oynuyormuş

Ayşe Kırca'nın kirli geçmişini geride bırakarak coğrafya öğretmeni olan Sadi adındaki bir adamın, ıslahevinden gelen çocuklarla yolunun kesişmesini konu alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun dizide rehberlik öğretmeni Yeliz karakterini canlandırdığı ortaya çıktı. Oyunculuk kariyerine 2020-2021 döneminde yayınlanan Sol Yanım dizisinde Yasemin rolünü oynayarak başlayan 28 yaşındaki ünlü oyuncu şimdilerde yeni dizisi ve yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor

New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Babasını kaybettiğinde 21 yaşında olan genç oyuncu İnstagram hesabı üzerinden kendi pozlarını ve babası ile olan fotoğraflarını sık sık hayranlarıyla paylaşıyor. Ayşe Kırca'nın takipçileri, o gönderilerin altına çok sayıda baş sağlığı yorumu yapıyor. İşte Ayşe Kırca'nın son hali...