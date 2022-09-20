Acun Ilıcalı ameliyata girdi Hakan Ural canlı yayında kazayı ilk kez anlattı!

Sarıyer'de kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ile sahip olduğu kanala giderken hafif bir motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ve kızının son durumu hakkında merak edilenleri canlı yayında Hakan Ural anlattı. Kazan anı hakkında ilginç açıklamalar yapan Ural, saniye saniye motor kazasının nasıl yaşandığını ilk kez anlattı. Peki ameliyata alınan Acun Ilıcalı ve kızı Banu nasıl, son sağlık durumları.

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İSTANBUL Sarıyer'de kanalına gitmek için kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ile motosikle yola çıkan sevilen isim Acun Ilıcalı yürekleri ağza getiren bir kaza yaşadı. Hafif ticari bir araca çarpan Acun Ilıcalı'nın kazada kolu bilekten itibaren kırılırken, kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'nun ise kaburgalarında kırık tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin hemen olay yerine gittiği kazada Acun Ilıcalı ve kızı apar topar hastaneye sevk edildi. Kaburgalarında hafif kırık olan Banu Ilıcalı yapılan tetkitlerin ardından taburcu edildi. Acun Ilıcalı ise bugün ameliyata alındı.

Kanal D ekranlarında Neler Oluyor Hayatta programını sunan Hakan Ural’a canlı yayında gelen telefon Acun Ilıcalı’nın son durumu hakkında merak edilenleri verdi.

Hakan Ural 'Acun bana kazanın nasıl olduğunu anlattı' dedi ve merak edilen detayları bir bir açıkladı.

Acun Ilıcalı kızı, damadı ve torunu ile birlikte

Acun Ilıca’nın motor kazası nasıl yaşandı?

Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun kanala gitmek için motosiklet ile yola çıktı. Bilinenin aksine Ilıcalı, o gün hem kızı yanında olduğu için hem de yol durumu uygun olmadığı için sürat yapmadı. Ayazağa'da bulunan ünlü bir alışveriş merkezine girmek için bir çok sürücünün ters yönden girdiği yola giren Acun Ilıcalı, ters yönden gelen araca yol vermek için durdu.

Ters yönden gelen araç da Acun Ilıcalı’ya yol vermek için durdu. Kısa süren bir bekleyişin ardından iki tarafta birden gaza basınca karşı yönden gelen araç Acun Ilıcalı’nın motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisi ile Acun Ilıcalı motordan fırladı. Araç yüksek bir araç olduğu için kolu arabaya çarptı ve bilekten itibaren kırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata giren Acun Ilıcalı'nın saat 11.30 gibi ameliyattan çıkması bekleniyor.