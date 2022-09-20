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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA'dan Türk hakemlere görev

 Türk hakemler Melis Özçiğdem, Ali Palabıyık ve Arda Kardeşler, UEFA'nın çeşitli organizasyonlarında görev yapacak.

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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Melis Özçiğdem, Norveç'in Brann ve İsveç'in Rosengard takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci tur müsabakasını yönetecek. Bergen kentindeki maçta Özçiğdem'in yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ve Deybet Gök üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak.

Ali Palabıyık ise Belçika ile Galler arasında 22 Eylül Perşembe günü yapılacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup karşılaşmasında görev alacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki King Baudouin Stadı'nda oynanacak maçta Palabıyık'ın yardımcılarını Serkan Olguncan ile Erdinç Sezertam gerçekleştirecek. Müsabakada Hüseyin Göçek dördüncü hakem, Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görevlendirildi.

Arda Kardeşler de 21-27 Eylül'de Polonya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 5. Grup maçlarında düdük çalacak. Karşılaşmalarda Mehmet Emin Tuğral da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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