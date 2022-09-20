Bu belirtileri yaşıyorsanız depresyonda olabilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...

Gerek gündelik yaşamda olsun, gerek iş hayatında olsun hemen hemen tüm duyguları karışık şekilde yaşayabiliyoruz. Bazen aniden gelen üzüntü veya tükenmişlik durumları birçok kişinin başına sık sık geliyor. Ancak bu durum her zaman depresyonun bir belirtisi olmuyor. İşte gerçekten depresyonda olduğunuzu ortaya çıkaracak duygusal hisler...

Depresyon; insanın psikolojik olarak zor zamanlar geçirdiği ve başka bir değişle sistemin kendisini kapattığı ruhsal bir dönem olarak bilinir. Bu zamanlarda vücudumuz aslında bizimle iletişime geçer ve "bir şeyler yolunda değil, iyi değiliz!" mesajı verir. İşte bu mesaj, aslında vücudumuzun bize bir yardım çağrısıdır.

Depresyon tüm yaşamı olumsuz etkiler