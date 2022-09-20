Bu belirtileri yaşıyorsanız depresyonda olabilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...

Hepimiz gündelik hayat içerisinde bazen ani duygu değişimleri, moral bozukluğu veya sıkıntı hissi yaşayabiliyoruz. Bu durumu kolay yoldan depresyon olarak açıklıyoruz ancak bu hisler her zaman depresyonun belirtileri olmuyor. İşte gerçekten depresyonda olduğunuzun kanıtı olan durumlar...Abone ol
Gerek gündelik yaşamda olsun, gerek iş hayatında olsun hemen hemen tüm duyguları karışık şekilde yaşayabiliyoruz. Bazen aniden gelen üzüntü veya tükenmişlik durumları birçok kişinin başına sık sık geliyor. Ancak bu durum her zaman depresyonun bir belirtisi olmuyor. İşte gerçekten depresyonda olduğunuzu ortaya çıkaracak duygusal hisler...
Depresyon; insanın psikolojik olarak zor zamanlar geçirdiği ve başka bir değişle sistemin kendisini kapattığı ruhsal bir dönem olarak bilinir. Bu zamanlarda vücudumuz aslında bizimle iletişime geçer ve "bir şeyler yolunda değil, iyi değiliz!" mesajı verir. İşte bu mesaj, aslında vücudumuzun bize bir yardım çağrısıdır.
Depresyon tüm yaşamı olumsuz etkiler
Major depresif bozukluğu olarak bilinen depresyon, nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz anlamda etkileyen yaygın ve ciddi fakat tedavi edilebilen tıbbi bir hastalık olarak bilinir.
Depresyon sürekli üzüntü halinde olmaya ve zevk veren durumlardan keyif almamaya sebep olur. Depresyon gündelik yaşamda çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir.
Depresyon belirtileri nelerdir?
Bu tür belirtiler, ara ara herkeste yaşanabilir. Bu durumları, depresyondan ayırmak için tüm bu belirtileri düzenli olarak hissetmeniz gerekir.
İşte depresyonda olduğunuzu açıklayan o belirtiler
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Sürekli üzgün ve mutsuz hissetmek
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Günlük aktivitelere olan ilgiyi yitirmek
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Yemek yiyememe veya aşırı yemek yeme
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Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma
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Sürekli yorgun hissetme
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Değersiz ve suçlu hissetmek
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Konsantrasyon kaybı, karar verme zorluğu
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İntihar eğilimi
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Sürekli huzursuz hissetmek
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Tekrarlanan düşünceler ve suçluluk duygusu
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Sırt ağrısı veya baş ağrısı gibi açıklanamayan fiziksel sorunlar
Depresyondan çıkmak için öneriler
Depresyondan kurtulmak için ilk yöntem bir uzmandan destek almaktır. Profesyonel bir destek ile bu süreci en sorunsuz şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, kişinin kendi başına da yapabileceği bazı şeyler de mevcut;
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Geçmiş odaklı olmamaya gayret gösterin. Zihninizi sürekli geçmiş hatalarla oyalamayın.
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Sevdiklerinizle daha sık vakit geçirmeye çalışın.
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Yatakta çok uzun süre vakit geçirmeyin. Pasif bir beden, kötü düşüncelerin ortaya çıkması için uygun ortamı hazırlar.
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Olumlu duygularınızı yüksek sesle dile getirin. Bunu olumlu olan her şey için uygulayabilirsiniz.
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Duygularınızı ifade etmekten korkmayın. Olumlu veya olumsuz tüm duygularınızı yüksek sesle söylemekten çekinmeyin.
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Oksijen ve güneşin etkisini ciddiye alın. Sabah saatlerini değerlendirmek, yürüyüşler yapmak zihni oldukça rahatlatır.
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Kötü düşünceleri tetikleyecek her türlü kişi, olay ve durumu hayatınızdan çıkarın. Sizi, en başa geri götürecek herhangi bir tetiklenmeye ihtiyaç duymayın.
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Egzersiz ve meditasyon gibi sizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyileştirecek aktivitelere önem gösterin.
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Sizde olumlu duygu uyandıran tablo, müzik, film veya mekanları sık sık ziyaret edin.