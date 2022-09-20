Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayı sürpriz bir isim olmayacak! Lider egosu olmayan bir lideri seçeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da katıldığı ortak canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının sürpriz bir isim olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Seçeceğimiz lider egosuna teslim olmayan bir lider olacak" ifadelerini kullandı.

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Bazı açılış ve ziyaretlerde bulunmak için Elazığ'a giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak canlı yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sözleri dikkat çekti. Millet İttifakı'na yönelik eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı dağılıyor, masanın altında HDP var, masanın yan tarafında şu var, öbür tarafında şu var, yok birbirine girdiler… Bunların tamamı fasa fiso. Yok öyle bir şey. Biz sadece gülerek bunları okuyoruz. Bunların hiç gerçek payı yok” ifadelerini kullandı.

Henüz tüm sorunları masaya yatırmadık

“Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirledi mi?” şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi: Eğri oturup doğru konuşalım. 6 lider bir aradayız. Daha henüz Türkiye'nin bütün sorunlarını masaya yatırmış değiliz. Önce parlamenter sistemi masaya yatırıp, bunu nasıl çözeceğimizi, adaleti nasıl getireceğimizi, yolsuzlukları nasıl önleyeceğimizi, geldiğimiz zaman hemen süratli bir şekilde hasar tespit komisyonu kuracağımızı, hemen arkasından ekonomik sosyal konseyi toplayacağımızı, strateji planlama teşkilatını kuracağımızı bunlarla ilgili kararlarımızı aldık."

"Diğer kararlar da var. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız? Açık söylemek gerekirse biz bu hükümete güvenmiyoruz. Sandıkların başında görev alan arkadaşların güven içinde görevlerini yapmaları, bunların eğitilmeleri gerekiyor. Suriyeli mülteciler var. Bunları nasıl göndereceğiz? Bu konuda da oturup konuşmamız lazım."

'Bay Kemal' kendisine hakaret edenle böyle helalleşti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programları kapsamında Malatya'da temaslarda bulundu. CHP liderinin Malatya programında AK Partili bir vatandaşın sözleri damga vurdu. Malatyalı vatandaş Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek şunları söyledi: "Sizinle helalleşmeye geldim. Ben AK Partiliyim. Size sosyal medyadan çok hakaret ettim, hakkınızı helal edin. Sizden şahsen helallik almak istiyorum. Sabahtan beri köşede bekliyorum. Bana nasip oldu hakkınızı bana helal edin." CHP lideri Kılıçdaroğlu da "helal olsun" yanıtını verdi. CHP lideri ve vatandaş daha sonra sarılarak, helalleşmeyi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu sonrasında programına kaldığı yerden devam etti.

Bütün sorunları konuştuktan sonra...

"Bizim çalışmamız şu şekilde; liderler ayda bir toplanıyoruz ama aldığımız kararları 6 partinin genel başkan yardımcıları oturuyorlar, çalışıyorlar. Rapor hazırlıyorlar, kendi liderlerine sunuyorlar. Liderlerden mutabakat alındıktan sonra ondan sonraki toplantıya o raporlar geliyor. Dolayısıyla biz her bir olayı, akıl terazisinde tartıyoruz. Nasıl çözülmesi gerektiği konusunda görüş birliği sağlıyoruz. Listeyi yazıyoruz, altına imzayı atıyoruz kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bütün sorunlara çözüm ürettikten sonra cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz.”

Adayın kriterlerini sıraladı

Cumhurbaşkanının olacak kişinin taşıyacağı özellikleri de sıralayan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı nasıl olmalı onu kendi bildirimizde açıkladık. Cumhurbaşkanının devlet aklı olmalı, devlet tecrübesi olmalı, ahlaklı olmalı, kendi egosuna teslim olmamalı, adaletli olmalı, adaleti savunmalı. Devlette liyakati savunmalı. Bunların olması lazım. Bu niteliklere uygun kişi bulacağız. Var, niye olmasın?” dedi.

Lider egosu olmayan bir lideri seçeceğiz

“Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?” sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "Arkadaşlarımız bunu söyleyebilirler tabiî ki. Sonuçta her parti kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Ama biz akılcı davranıyoruz. 6 lider bir aradayız, akılcı politikalar üreteceğiz. O akılcı politikalarla yolumuza devam edeceğiz. 6 lider kader birliği yaptık, parti için değil, Türkiye için yaptık. Seçeceğimiz lider egosuna teslim olmayan bir lider olacak. Verdiği sözü tutacak, alt alta yazılan vaatlerin altına imzayı atacak, liderlere karşı o yükümlülüğü yerine getirecek ve bunu kamuoyuna deklere edecek."

Aday sürpriz bir isim olmayacak

“Sürpriz bir aday çıkabilir mi?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Yok hayır, sürprizlere yer yok. Akılcı politikalarla yola çıkmak lazım.” dedi. Kılıçdaroğlu, “Erken seçim bekliyor musunuz?” sorusuna da, “Biz zaten yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Alandayız, koşturuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Seçim ne kadar geç olursa, toplumun ödeyeceği fatura o kadar ağır olur. Bu kış inşallah zor geçmez. Kaç kişinin elektriği kesildi, açıklanmıyor. Niye açıklanmıyor?” yanıtını verdi.