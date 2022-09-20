Lokman Çağırıcı'ya cinsel içerikli görüntü ile şantaj davası! Nasıl çektiler ne diye tehdit ettiler?

İSTANBUL'un Bağcılar ilçesi Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, ani bir kararla 'sağlık sorunları'nı gerekçe gösterip istifa etmişti. Ardından da biri kadın 2 kişi hakkında savcılığa 'cisel içerikli görüntülerle şantaj yapmak' suçlamasıyla dava açmıştı. O davanın ilk duruşması görüldü. İşte sanıkların ifadeleri...

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Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı 13 Nisan tarihinde kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek, 15 yıldır oturduğu koltuktan istifa ettiğini açıkladı. Ancak Çağırıcı’nın istifasının nedeninin kalp rahatsızlığı olmadığını, kendisinin cinsel içerikli görüntüleri nedeniyle istifa ettiği iddia edildi.

İki kişi hakkında dava açıldı

Halk TV'nin haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve soruşturma aşamasında gizlilik kararı bulunan dosya tamamlandı. Lokman Çağırıcı'ya şantaj yapmakla suçlanan Zeynep Halat ve Ahmet Makar isimli iki şahıs iddianamede sanık olarak yer aldı.

Özel düzenekli çanta ile kayıt altına aldı

İddiaya göre Zeynep Halat ile Lokman Çağırıcı bir süredir birlikteydi. Yine bir gün Halat, Lokman Çağırıcı’yı Bağcılar’da bir iş yerine çağırdı. Kimsenin olmadığı bir odada ikili birlikte oldu. Ancak Halat, özel düzenekli bir çanta ile aralarında geçen tüm görüntüleri kayıt altına aldı. Bu görüntüleri ise Ahmet Makar’a verdi.

‘Görüntüler tıklanma rekoru kırar’ tehdidi

Ahmet Makar, Lokman Çağırıcı’yı arayarak elindeki görüntülerden bahsetti. Makar, “Elimdeki görüntüler tıklanma rekoru kırar. İftarda mı patlatayım? 10 milyon dolar ver konu kapansın. Bu konuyu ABD’ye desem alır. YouTube satsam bu videoyu alır. Parayı Zeynep’e ver” dedi. Çağırıcı yaşanan olayı emniyete bildirdi.

İki kişi tutuklandı! Mahkeme açık yapıldı

Düzenlenen operasyonda Ahmet Makar ve Zeynep Halat gözaltına alındı ve tutuklandı. Söz konusu dijitallere ise el konularak adli emanete kaldırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamede iki sanığın “Özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “Şantaj” suçlarından cezalandırılması istendi. İlk duruşması görülen davaya Lokman Çağırıcı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmazken, Çağırıcı’nın avukatları duruşmanın kapalı yapılmasını istedi. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

'Birlikte olduk, otopark vaadi vardı'

Duruşmada savunma yapan Ahmet Makar, “Lokman Çağırıcı’yı tanımıyorum. Zeynep’i 15 yıldır tanırım. Zeynep elindeki müştekiyle bir arada olduğu görüntüleri gösterdi. Görüntüler müstehcendi. Zeynep bana Lokman Çağırıcı’nın kendisine otopark işletmesi sözü verdiğini onu yerine getirmediğini söyledi. Lokman Çağırıcı’yı Zeynep’in telefonundan aradım. 10 milyon dolar istedim. Kendisi bana bu paranın çok olduğunu söyledi” dedi.

‘İntikam almak için bu işe giriştim’

Sanık Zeynep Halat ise savunmasında, “Kendisiyle parti organizasyonunda tanıştık. Arkadaş olduk. Görüntüleri Ahmet’e teslim ettim. Bazı vaatlerde bulunarak beni kullandığını düşünmem ve intikam alma isteğiyle böyle bir şeye giriştim” diye konuştu. Mahkeme heyeti sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.