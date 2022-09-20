BIST 3.204
DOLAR 18,30
EURO 18,34
ALTIN 981,67
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple'ın yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklatmıştı! iPhone 14 Türkiye tamir ücreti "Bu ne yaaa" dedirtti!

Apple'ın yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklatmıştı! iPhone 14 Türkiye tamir ücreti "Bu ne yaaa" dedirtti!

Apple yeni modeli iPhone 14 ailesini geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. Teknoloji devi Apple'ın tasarımı ve özellikleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken telefonu iPhone 14'ün Türkiye satış fiyatı duduk uçuklatırken tamir fiyatları ise adeta "Bu ne yaaa" dedirti. İşte iPhone 14'ün bazı onarımları için Türkiye'de ödenecek o tutarlar...

Abone ol

Apple, her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği ve yeni ürünlerini tanıttığı 'Apple Event'ı geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirerek yeni oyuncağı "iPhone 14"ü tanıtmıştı. Açıklanan İphone 14 serisi Türkiye fiyatı dudakları uçuklatırken yine bazı onarımlar için Türkiye'de ödenecek tutarlar adeta cep yakacak. İşte iPhone 14'ün özellikleri ve tamir ücreti olarak ödenecek rakamlar...

Apple İphone 14'ün Türkiye tamir fiyatı belli oldu

Tanıtımı yapıldıkdan sonra Türkiye'deki fiyatlarının oldukça yüksek olmasıyla gündeme gelen Apple'ın iPhone 14 ailesi için tamir ücretleri belli oldu. Tamir ücretleri sosyal medyada gündem olurken arka cam değişiminin ücreti bir telefon fiyatı kadar olması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Apple, bu verilerin tahmini olduğunu belirtiyor. İşte İphone 14'ün Türkiye tamir fiyatları....

Ekran değişimi
iPhone 14 - 6.999 TL, iPhone 14 Plus - 7.999 TL, iPhone 14 Pro - 7.999 TL,  iPhone 14 Pro Max - 9.999 TL

Batarya değişimi
iPhone 14 - 2.119 TL, iPhone 14 Plus - 2.119 TL, iPhone 14 Pro - 2.119 TL, iPhone 14 Pro Max - 2.119 TL

Arka kamera
iPhone 14 - 3.999 TL, iPhone 14 Plus - 3.999 TL, iPhone 14 Pro - 5.699 TL, iPhone 14 Pro Max - 5.699 TL

Arka cam
iPhone 14 - 3.999 TL, iPhone 14 Plus - 4.599 TL, iPhone 14 Pro - 16.699 TL, iPhone 14 Pro Max - 19.499 TL

Cihaz değişimi yapılan diğer hasarlar
iPhone 14 - 20.429 TL, iPhone 14 Plus - 21.919 TL, iPhone 14 Pro - 24.999 TL, iPhone 14 Pro Max - 26.999 TL

İphone 14 özellikleri ve Türkiye fiyatı 

Apple merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü geçtiğimiz hafta tanıttı. ABD’li şirketin Menlo Park’taki merkezinde düzenlenen etkinlikte yeni iPhone'lar resmen duyuruldu.İşte İphone 14'ün özellikleri ve Türkiye fiyatı... 

İphone 14 ailesi özellikleri

Apple'ın yeni serisi iPhone 14'te ön kameraya ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı. İphone 14 ve 14 Plus modellerinde A15 çip kullanılırken artık akıllı telefonlarda sim kartlarına veda edildi. Türkiye'de bu özelliğin olması beklenmiyor. Yeni model ile birlikte telefonun çekmemesi halinde acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağrısı özelliği getirildi. iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90 hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak.

İphone 14 Türkiye fiyatları

Apple, iPhone 14'ün fiyatını 799 dolar, iPhone 14 Plus fiyatın, 899, iPhone 14 Pro'nun fiyatı 999 dolar, iPhone 14 Pro Max'in fiyatı ise 1099 olarak açıkladı. Türkiye'deki satış rakamları ise kur farkı sebebiyle hayli yüksek olması bekleniyor. 

Türkiye fiyat listesi
iPhone 14- 30.999 TL

iPhone 14 Plus- 34.999 TL

iPhone 14 Pro- 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max- 43.999 TL

Yeni İphone'lar Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransızlar seyretti Ermeniler bastı Azerbaycanlı yetkili her şeyi anlattı
Fransızlar seyretti Ermeniler bastı Azerbaycanlı yetkili her şeyi anlattı
Cinayetle biten bıçaklı kavga kamerada: 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Cinayetle biten bıçaklı kavga kamerada: 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Lokman Çağırıcı'ya cinsel içerikli görüntü ile şantaj davası! Nasıl çektiler ne diye tehdit ettiler?
Lokman Çağırıcı'ya cinsel içerikli görüntü ile şantaj davası! Nasıl çektiler ne diye tehdit ettiler?
Bu belirtileri yaşıyorsanız depresyonda olabilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...
Bu belirtileri yaşıyorsanız depresyonda olabilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...
Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayı sürpriz bir isim olmayacak! Lider egosu olmayan bir lideri seçeceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayı sürpriz bir isim olmayacak! Lider egosu olmayan bir lideri seçeceğiz
İsveç Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı adımı
İsveç Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı adımı
Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparacak mı?
Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparacak mı?
Acun Ilıcalı ameliyata girdi Hakan Ural canlı yayında kazayı ilk kez anlattı!
Acun Ilıcalı ameliyata girdi Hakan Ural canlı yayında kazayı ilk kez anlattı!
Aracı hurdaya dönen sürücüye kaza sonrası kötü sürpriz
Aracı hurdaya dönen sürücüye kaza sonrası kötü sürpriz
"Isabelle yaaa" dedi fenomen oldu! Sosyal medyayı sallayan Fevzi Kaan ile Sefo düet yaptı!
"Isabelle yaaa" dedi fenomen oldu! Sosyal medyayı sallayan Fevzi Kaan ile Sefo düet yaptı!