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Eskişehir'de mide bulandıran olay! Okul müdürü 11 öğrenciyi taciz etti işte istenen ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eskişehir'de mide bulandıran olay! Okul müdürü 11 öğrenciyi taciz etti işte istenen ceza

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde 11 kız öğrenciyi taciz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan ortaokul müdürü Mustafa K.’nin 149 yıla kadar hapsi istendi.

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Eskişehir’in Alpu ilçesinde Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu’nda müdürlük görevini yürüten Mustafa K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şubat ayında soruşturma başlatılmış ve şüpheli Mustafa K. şikâyetler üzerine gözaltına alınmıştı.

Okul müdürü Mustafa K. çıkarıldığı mahkeme  ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, şüpheli Mustafa K.’nin 11 çocuk mağdura karşı ayrı ayrı işlediği iddia olunan ‘çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 69 yıldan 149 yıla kadar hapsi istendi. 

Tutuklu yargılanan okul müdürü Mustafa K., Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddeden sanık Mustafa K. suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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