Partnerinizle çok kavga ediyorsanız dikkat! Bu yöntemlerle kavgaları büyütmeden çözün ilişkinizi kurtarın

İlişkilerde bazı zamanlar tatsızlıklar ve tartışmalar meydana gelebilir. Bunların olması gayet normaldir, hatta eğer partnerinizle aranızda tartışmalar yaşanmıyorsa sıkıntı var demektir. Önemli olan bu kavgaları büyütmeden ve ilişkide hasar bırakmadan çözebilmektir. İlişkilerdeki kavgaları büyütmeden çözebilmenin yöntemlerini sizler için derledik...

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İlişkiler her zaman mutlu, huzurlu ve kusursuz devam etmez. Her ilişkide olduğu gibi, sizin ilişkinizde de bazı tartışmalar, kavgalar yaşanıyorsa bu tartışmaları büyütmeden bir çözüme kavuşturmaya bakın. Çiftler arasında kimi zaman tartışmaların ve anlaşmazlıkların yaşanması oldukça doğaldır. Önemli olan bu sorunları kolayca, ilişkinize ve birbirinize zarar vermeden, birlikte çözebilmeniz olmalıdır. Kavgaları büyütmeden çözebileceğiniz yöntemleri sizler için derledik...

Geçmiş konuları gündeme getirmeyin

Partnerinizle bir konu ile ilgili tartışırken, geçmişte yaşanan sorunları tekrar tekrar gündeme getirmeyin. O anda tartıştığınız konuya odaklanın ve bunu en doğru şekilde çözmeye çalışın. Tartıştığınız konuyu farklı konularla birleştirmek, aranızdaki gerginliğin daha fazla artmasına yol açar. Tartışmalarda sorunun kendisine odaklanmak çözüme ulaşmak için her zaman daha faydalı ve kolay olacaktır.

Birbirinizi dinleyin

İlişkilerde yaşanan bazı problemleri çözebilmek için mutlaka birbirinizi iyi dinlemeniz gerekir. Partnerinizin sorunlarını anlamaya çalıştıkça, onun neler hissettiğini anlamaya çalıştıkça, yani empati kurdukça her şeyi daha kolay ve hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Birbirinizin cümleleri kesmek yerine karşı tarafı anlamaya çalışmak her zaman daha doğru olacaktır. Bundan dolayı, tartışma sırasında birbirinizi iyi dinleyin.

Kazanmak için yarışa girmeyin

Çiftler arasında yaşanan tartışmalarda sadece haklı çıkmak için mücadele etmek, aradaki sorunların daha da büyüyüp, içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir. Anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilmek için amacınızın sadece sorunları çözmek olması gerekir. Birbirinizle yarış halinde olursanız tartışmalar inada dönüşür ve daha farklı boyutlara taşınabilir. Hatta bazı noktalarda kendinizden ödün vermek zorunda bile kalabilirsiniz. Bu nedenle, kazanmaya çalışmak yerine birlikte orta yolu bulmanız gerekir.

Hislerinizi belli edin

Yaşanan olumsuzluklardan, aranızda geçen tartışmalardan dolayı hüzünlü ve huzursuz hissettiğinizi partnerinizle paylaşın. Bu problemlerin ve onunla aranız bozuk olduğunda bu durumun sizi gerçekten yıprattığını ve ilişkinize zarar vermek istemediğinizi partnerinizle paylaşın. Böylelikle aranızda yaşanan sorunları büyütmeden, daha kısa sürede çözüme kavuşturabilirsiniz. Hislerinizi saklamak yerine açıkça ve olduğu gibi belli etmek, partnerinizle aranızda yaşanan sorunların son bulmasına yardımcı olur. Böylelikle ilişkiniz sudan sebeplerden dolayı hasar almamış olur.