MHP 'af' için harekete geçti! Feti Yıdız, bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüşecek

MHP, af tartışmalarıyla ilgili ilk resmi adımı bugün atıyor. MHP yeni bir af düzenlemesi için bugün Adalet Bakanı'nın kapısını çalacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından duyurdu.

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Seçimlerden önce yeni bir af çıkarılacağı iddiaları sürerken, MHP tarafından gündeme getirilen af için Cumhur İttifakı düğmeye bastı. ‘Af’ düzenlemesi için MHP’nin Hukuk İlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret edecek.

Feti Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la bugün görüşeceğini Twitter hesabından duyurdu: “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın adalet bakanımıza bugün anlatacağım.”

MHP'li Yıldız, ikinci paylaşımında da "Sayın Adalet Bakanına izah edeceğim husus, sadece müddetnamelerin düzenlenmesinde il’de il’e farklı uygulamalara meydan verilmemesiyle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

AYM mesajı dikkat çekti

Yıldız, bir başka paylaşımında da Anayasa Mahkemesi’ne işaret ederek “Anayasa Mahkemesi’nin anayasa ve demokratik toplum düzeniyle imtihanına hep birlikte tanık olacağız” dedi.

MHP'nin teklifinde neler var?

Geçen günlerde kulislere bir af yasasının görüşüldüğü, masada, adli suçlarda infaz süresini yüzde 50’nin de altına düşürme, denetimli serbestlik süresini uzatarak kişilerin kapalı cezaevlerinde geçirecekleri süreyi azaltma, beyan esasına göre cinsel saldırı suçlarında cezayı affetme, kasten öldürme başta olmak üzere kasıtlı suçların tamamını düzenlemelerin kapsamı içerisinde dâhil etme bulunduğu yansımıştı.