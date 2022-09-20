Sibel Can'dan gelini Merve Kaya'ya kaynana jesti! Bakın düğünlerinde ne yapacak ?

Ünlü şarkıcı Sibel Can kayınvalide oluyor, oğlu Engincan uzun süredir gizli saklı aşk yaşadığı sevgilisi Merve Kaya ile evleniyor. 8 Ekim'de Bodrum'da evlenecek olan Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğünü tam 3 gün sürecek.

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Sibel Can muradına eriyor oğlu Engincan Ural uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile 8 Ekim' de evleniyor. Yılın düğünü olarak gösterilen düğün Bodrum'da yapılacak ve 3 gün sürecek. Bu özel günde işini şansa bırakmayacak olan Sibel Can, oğlu için sahneye kendisi çıkacak.

8 Ekim'de herkesten gizli tuttuğu, kameralardan uzak aşkını yaşadığı sevgilisi Merve Kaya ile dünya evine girecek olan Engincan Ural'ın damatlık seçimi ise en çok merak edilenler arasında.

Sahneye kayınvalide Sibel Can çıkacak

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifi etmişti. Çift, 8 Ekim'de Bodrum'da dünyaevine girmeye karar verdi. İki gece üç gün sürecek düğünle evlenecek olan çiftin bu mutlu gününe 200 kişi şahitlik edecek

Son dönemde pek bir moda olan iki gece üç gün sürecek düğünle evlenecek çiftin bu mutlu gününe 200 kişi şahitlik edecek. Düğünde sahneye ise kayınvalide olan Sibel Can çıkacak. Gelini, oğlu ve tüm davetliler için kendi seçtiği şarkıları söyleyecek. Sibel Can'a sahnede diğer sanatçı dostları da zaman zaman eşlik edecek.

Hakan Ural ve Sibel Can'ın bilinmeyen evlilik hikayesi

Sibel Can ile ilişkisi: Kendisi henüz 20, sevdiği kız ise 18 yaşındayken Zerrin Özer'in evinde gizlice evlenirler. Türkiye'nin en güzel kadını olarak kabul edilen Sibel Can ve en yakışıklı erkeklerinden biri olarak görülen Hakan Ural'ın 11 yıl sürecek evliliği böyle başlar.

Evlilikleri çatırdamaya başlar: 90'ların sonunda Sibel Can'ın dizi partneri Karahan Çantay'la yasak aşk yaşadığı iddiaları ayyuka çıkınca karı koca bir basın toplantısı düzenleyip açıklama yaparlar. Hakan Ural her ne kadar iddiaların gerçek olmadığını ve eşinin yanında olduğunu söylese de çift kısa zaman sonra boşanır.

Boşandıktan sonra bile çiftin arasındaki gerilim eksik olmaz. Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evlenmeden birlikte olması ve eski eşinin kendisine borcunu ödememesi gazete manşetlerinde yer alır bir süre.

Çürük raporu ve askerlik durumu: Bu arada Hakan Ural'ın adı bir de sahte çürük raporu almasıyla gündeme gelir. 1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edilir ve askere alınır. Acemi eğitimini Hatay'da, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirir.

İkinci evliliği: Hakan Ural'ın ikinci eşi Ezgi Can oldu. 2002 yılında tanıştılar ve 2005 yılında evlendiler.

Aralarındaki 16 yaş fark olan Hakan Ural ve Ezgi Can'ın bu evlilikten Gisella Ural adında bir kızı olmuştur. Sibel Can ile olan evliliğinden ise Melisa ve Engincan adında iki çocuğu vardır.