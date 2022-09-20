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TOKİ'den sosyal konut projesine başvuranlara kritik uyarı: İtibar etmeyin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TOKİ'den sosyal konut projesine başvuranlara kritik uyarı: İtibar etmeyin

TOKİ, "İlk Evim İlk İşyerim" sosyal konut projesinde İdarenin ismi kullanılarak sahtekarlık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiğini bildirerek telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden kişilere itibar edilmemesini istedi.

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TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullandı.

Kurada öncelik

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında "Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği" yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri geldiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı Halk Bankası ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi ve şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep, ön talep ya da kapora alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir."

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için TOKİ'nin internet sayfası "www.toki.gov.tr", çağrı merkezi 444 86 54, kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerektiği vurgulandı.

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