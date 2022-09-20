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HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme! Reddi hakim talebi reddedildi Yargıtay Başsavcısı 'hazırız' dedi

HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme! Reddi hakim talebi reddedildi Yargıtay Başsavcısı 'hazırız' dedi

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açılan davada yeni gelişmeler oldu. HDP'nin reddi hakim talebi AYM tarafından reddedildi. Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, "Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz." dedi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP’ye açılan kapatma davasında reddi hâkim talebini kabul etmedi. Yüksek mahkeme ek delil dosyası için 30 gün ek süre verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ise 'Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz" dedi.

HDP'ye yönelik kapatma davasında süreç devam ediyor. Kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi, HDP'nin taleplerini görüştü. Esas hakkındaki savunmasını Nisan ayında veren HDP, Temmuz ayında da ek delilleri Anayasa Mahkemesi'ne sundu.

Semra Güzel'in yargılaması sürüyor

Mahkemeden bazı talepleri de oldu HDP, delil olarak gösterilen soruşturma ve fezlekelere itiraz etmiş özellikle Semra Güzel hakkındaki yargılamanın devam ettiğin belirterek davanın reddini talep etmişti. Ayrıca, yine iki CD içinde hem Anayasa Mahkemesi hem de HDP'ye gönderilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için de ek süre istendi.

İrfan Fidan talebine ret!

HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, partinin reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller ile ilgili savunma için partiye ek süre verdi.

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