Kuru yemek yemekten içiniz kuruduysa salçalı pirinçli sulu köfte tarifi tam size göre

Türk mutfağı, yemek kültürü bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip. Gerek et yemekleri, gerek sebze yemekleri olsun birçok farklı türden yemekler sofraları adeta renklendiriyor. Bunun yanında sulu yemekler de oldukça tercih ediliyor. İşte sürekli kuru yemekler yemekten bıkanlar için salçalı pirinçli sulu köfte malzemeleri ve tarifi...

200 gr kıyma

1 adet küçük boy soğan

1 adet küçük boy yumurta

2 tutam maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı galeta unu

800 ml su

Tuz, karabiber

3 yemek kaşığı un

üzeri için:

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pulbiber

Salçalı pirinçli sulu köfte yapılışı:

Salçalı pirinçli sulu köfte tarifinde; derin bir kaba 200 gr kıyma koyun. Üzerine 1 adet yumurta kırın. Sonrasında 1 adet küçük boy kuru soğan rendeleyin. Daha sonra 2 yemek kaşığı pirinç, 2 tutam ince ince kıyılmış maydanoz ve 2 yemek kaşığı galeta unu ekleyin. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber de koyup, güzelce yoğurun.

Geniş bir kaba 3 yemek kaşığı kadar un serpiştirin. Köfte harcından küçük parçalar alın. Elinizle yuvarlayıp, un serptiğiniz kaba koyun. Köftelerin her yerine un bulaşması için kabı güzelce sallayın.

Diğer yandan orta boy hafifçe derin bir tencere içine 1 yemek kaşığı tereyağ koyup, eritin. Üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçası ekleyin. Salçayı 1 dakika kadar kavurun.

Salçanın üzerine 800 ml sıcak su döküp, kaynamaya bırakın. Kaynayan suya hazırladığınız köfteleri tek tek atın. Son olarak tuz ve karabiber de ekleyin. Salçalı pirinçli sulu köfte yemeğini pirinçler şişene kadar yaklaşık 20 dk pişirin.

Pişen salçalı pirinçli sulu köfte yemeğinin üzerine 1 tatlı kaşığı kuru nane ve 1 çay kaşığı pul biber serpiştirin. Yemeği 2-3 kere karıştırın.

Hazırladığınız salçalı pirinçli sulu köfte yemeğini sıcak olarak servis edebilirsiniz. İsteğe göre salçalı pirinçli sulu köfte yemeğine küpler halinde doğranmış patates ve havuç da koyup pişirebilirsiniz.

Salçalı pirinçli sulu köfte kaç dakikada hazırlanır?

Salçalı pirinçli sulu köfte tarifini hazırlamak için toplamda 45 dakika yeterlidir. Bu sürenin 25 dakikası hazırlık, 20 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik salçalı pirinçli sulu köfte için geçerlidir.