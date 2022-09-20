Masterchef'in gözdesi olmuştu! İşte tadıyla herkesi kendine hayran bırakan sağlık deposu bamya çorbasının tarifi

Bamyayı sevmeyenleri bile bamya hastası yapacak olan yöresel lezzetlerimizden bamya çorbasının herkes tarafından aranan, evde kolayca yapabileceğiniz, misafirlerinizin gözdesi olacak en basit ve lezzetli tarifi...

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Mevlana Şehri Konya'nın yöresel düğün yemeği olan tadıyla ve görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakan şifa deposu etli bamya çorbası son dönemlerde tarifi en çok araştırılan çorbalardan biri haline geldi.

Bir dönem Masterchef yarışmasında yapılan ve herkes tarafından beğenilen yarışmanın gözde çorbası sizinde misafirleriniz için yapabileceğiniz gözde çorbanız haline gelebilir. İşte bamya çorbasının lezzetli ve basit tarifi...

Gerekli malzemeler:

100 gram kuru bamya

7 su bardağı su (Çorbayı ve et suyunu hazırlamak için)

1 adet limonun suyu

300 gram kuşbaşı kuzu eti

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı salça

2 adet kesme şeker

1 çay kaşığı su

Bamya çorbası nasıl yapılır:

Belirlenen miktarda 100 gram kuru bamyayı 3 su bardağı ölçekte kaynatılmış suya koyun. 15 dakika boyunca haşlanan ve yumuşayan bamyaları soğuduktan sonra iplerinden çıkartıp bir kaseye alın. Üzerine daha öneden sıktığınız bir adet limon suyunu ilave edin. Bir tencerede iki yemek kaşığı tereyağını eritin ve ince ince doğranmış soğanlarınızı ilave edin. Hafif pembeleşen soğanların üzerine bir yemek kaşığı salçayı ilave edin ve kısık ateşte kavurmaya devam edin.

Ayrı bir tencerede 300 gram kuşbaşı kuzu etini 4 su bardağı su ile haşlayın. Daha sonra haşlanan eti kavurduğunuz soğanlı salça ile birleştirin. Eti haşladığınız suyu, limonladığınız bamyaları ve soğanlı etlerinizi bir tencerede birleştirin. Derin tencereye alınan çorba içerisinde bir çay kaşığı tuz ve iki adet kesme şekerde eklendikten sonra 15 dakika karıştırılarak hazırlanır. Sıcak olarak servis edilecek olan çorbanının üzerine tereyağı yakıp yanına limon koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...