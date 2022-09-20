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Bakan Soylu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristlerin “sarı torbalı” fotoğrafını paylaştı

Bakan Soylu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristlerin “sarı torbalı” fotoğrafını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da devam eden ‘Eren Abluka-34’ operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun “sarı torbalı” fotoğrafını paylaştı.

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‘Eren Abluka-34’ operasyon çerçevesinde Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında güvenlik güçlerince 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, “Teslim olmadılar şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında Jandarma SİHA’nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler” notunu paylaştı.
Operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

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