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Kraliçe'nin cenaze töreninde ABD Başkanı Biden'e şok! Donald Trump çok fena dalgasını geçti

Kraliçe'nin cenaze töreninde ABD Başkanı Biden'e şok! Donald Trump çok fena dalgasını geçti

İNGİLTERE'nin 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2'nci Elizabeth'in cenaze töreni dünyada konuşulmaya devam edilirken, asıl tartışma ABD'de başladı. Westminster Kilisesi'ndeki törenda ABD Başkanı Joe Biden'in oturtulduğu yer ABD'de gündemin ilk sırasına yerleşti. Eski Başkan Donald Trump, sosyal medyada Biden ile dalga geçti.

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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Westminster Kilisesi'ndeki cenaze törenine Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi de katıldı.

Buradaki törene katılan isimlerden birisi de ABD Başkanı Joe Biden'dı. Biden ve eşi ABD'yi temsil etmek üzere kilisedeki yerlerini aldı. Ancak Biden çiftinin kilisedeki törende 14'üncü sırada oturtulması ABD'de tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyanın bir numaralı konusu haline gelen bu durum hakkında eski ABD Başkanı Trump da dikkat çeken yorumlara imza attı. Biden'ın ABD'nin saygınlığını sadece 2 yılda bitirdiğini öne süren Trump ABD Başkanını şu söz ile ti'ye aldı; "Başkanımız bazı üçüncü Dünya ülkelerinin liderlerini tanıması için iyi bir fırsat oldu."

Trump, "Başkan olsaydım, beni oraya oturtmazlardı ve Ülkemiz şu anda olduğundan çok daha farklı olurdu" iddiasında bulundu.

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