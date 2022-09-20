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Komandolar Zap Vadisi'ndeki kritik tepeyi kontrol altına aldı

Komandolar Zap Vadisi'ndeki kritik tepeyi kontrol altına aldı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe daha vuruldu. Komandolar, Zap Vadisi'ndeki Mehmetçik Tepe'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Mehmetçik Tepe, teröristlerin tahkimat yaptığı önemli bir lojistik merkezdi.

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Zap Vadisi’nde devam eden operasyonda teröristler, Mehmetçik Tepe'ye yoğun olarak tahkimat yapıyordu. Örgüt son dönemde silah ve mühimmat sevkiyatını bu bölgeye gerçekleştiriyordu.

TRT Haber'in haberine göre, Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlayan Pençe-Kilit operasyonunda önemli bir aşama kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, o cephaneliği ele geçirdi.

Zap Vadisi'ndeki en kritik tepe

Tepe, Irak'ın Kuzeyinde, Çukurca’nın 25 km güneyinde bulunuyor. Zap Vadisi’ni kontrol eden kilit bir nokta olarak değerlendiriliyor. Hakim konumdaki bölge, Uzundere ve Güven Dağı’ndan gelerek Kazan Vadisi ile birleşiyor. Çukurca’ya uzanan alanların yanı sıra Zap Vadisi’ne giden yolu kontrol ediyor.

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