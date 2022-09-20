Sağlıklı bir cinsel hayatınız olsun istiyorsanız bu besinlerden uzak durun!

Hemen hemen herkes sorunsuz bir cinsel hayatı olsun ister fakat bunun için neler yapılacağı konusunda pek bilgi sahibi olmaz. İşte sağlıklı bir cinsel hayat için uzak durulması gereken besinler...

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Cinsellik birçok kişi için tabu olarak görülse de aslında sağlık için oldukça önemli bir konudur. Özellikle kalabalık ortamlarda bu gibi konular açıldığı zaman birçok kişi gereksiz yere utanarak konuyu kapatmaya çalışır veya ortamdan uzaklaşır. Ancak başta da söylediğimiz gibi cinsel konular aslında hayatımız için olmazsa olmazlar arasında yer alan bir konudur.

Bu konuda çekingen olmayanlar ise sağlıklı bir cinsel hayat için neler yapılması gerektiğini araştırıyor ve buna göre hayatını sürdürüyor. Cinsel birliktelik özellikle evliliklerde oldukça önemli bir konu olarak biliniyor. Ancak bazı durumlarda bu konu gözardı edildiği zaman evliliklerde de bazı problemler olabiliyor.

Sağlıklı bir cinsel hayat evliliğin en temel direklerinden birisi olarak kabul ediliyor. Ancak gün içerisinde yaptığımız bazı hatalar bu konunun ciddi problemlere yol açmasına sebep olabiliyor. Bunlardan bir tanesi ise tükettiğimiz gıdalar. Gün içerisinde fark etmeden tükettiğimiz bu gıdalar aslında hiç haberimiz olmadan cinsel hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor.

İşte sağlıklı bir cinsel hayat için uzak durmamız gereken besinler:

Soya

Soyanın içerisinde bulunan fitoöstrojenler kadınlarda ve erkeklerde hormonal dengesizliğe sebep olur. Doğal olarak bu da, cinsel performansın düşmesine sebep olur.

Meşrubat

Asitli ve asitsiz meşrubatların içerisinde bulunan yapay tatlandırıcılar, vücudunuzdaki serotonin salınımını azaltan aspartam içeriyor. Serotonin, yalnızca mutlu olmaya sebep olmuyor, aynı zamanda cinsel dürtüleri ve libidoyu da artıran bir hormon olarak biliniyor. Bu sebeple cinsel isteksizliğiniz sebebi tükettiğiniz içeceklerle de doğru orantılı.

Şarküteri ürünleri

Sosis, salam, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etlerin sağlık açısından oldukça zararlı olduğu hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Ancak bu gıdaların sağlığa zararı olduğu kadar sperm kalitesini de olumsuz yönde etkilediği, bununla birlikte de cinsel isteksizliğe sebep olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Kızartmalar

Yüksek trans yağ içeren kızartılmış fast food yiyecekleri, tam bir libido düşmanı olarak nitelendiriliyor. Bu gıdaların tükettikten sonra hormanlarınızı alt üst eden öğünler, cinsel isteksizliğin temel sebeplerinden biri haline gelebiliyor.

Nane

Mentol içeren nane, ferahlatıcı özelliği ile bir çok kişinin hoşuna gitse de aslında testosteron hormonunun azalmasına neden oluyor.