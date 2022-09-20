5 yıldızlı otelde kan donduran olay! Babasını öldürdüğü anları kaydetmiş

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde birlikte tatil yaptığı babasını çekiçle öldüren ve dün kurulan özel ekiple yakalanan Dmitry Stepanov adliyeye sevk edildi.

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Olay, Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov’un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

Babasını öldürdüğü anları kaydetmiş

Katil zanlısı Stepanov'un cinayeti kayıt altına aldığı, odaya kamera sistemi kurduktan sonra masanın üzerindeki havlunun altından çekici alıp eliyle arkasına sakladıktan sonra babası kapıdan girerken saldırıp çekiçle vurarak öldürdüğü belirlendi.

Cinayetin olduğu günün akşamında bir kafeye çay içmeye giden Stepanov, burada kendini kayda alıp bir video çekmiş ve cinayeti itiraf etmişti.