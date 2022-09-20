50'lik Defne Samyeli sahne kostümüyle genç kızlara taş çıkarttı! Sinan Akçıl'dan flaş yorum!

Daha önce 'Abidin' şarkısı klibinde çikolata yemesi ve cesur sahneleriyle dikkat çeken Defne Samyeli sosyal medyada sahne aldığı sırada giydiği süper mini elbiseli pozuyla gündeme geldi.

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Oyunculuk, sunuculuk ve köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli şimdilerde ise sahne aldığı programlarda şarkılarıyla, giydiği kostümlerle ve düzgün fiziği ile gündeme gelmeye devam ediyor.

"Genç kızlara adeta taş çıkarttı"

50 yaşındaki ünlü ismin geçtiğimiz haftalarda çıkardığı Abidin şarkısına çektiği klip magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Klipte elleri ile çikolata yemesi olay olurken cesur sahneleri oldukça konuşulmuştu. Zaman zaman sahne aldığı anları paylaşan Defne Samyeli, konserlerde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Samyeli, sosyal medya hesabında sahne aldığı anları paylaşarak süper mini elbisesiyle genç kızlara adeta taş çıkarttı.

İşte sosyal medyayı sallayan Samyeli'nin o süper mini elbisesi;

"Büyülü ve yıldızlı bir an daha"

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sahne anlarını paylaşan Defne Samyeli'nin göndersinin altına yorum yaparak güzel isme destek verdi. Yıldız ve çicek ve okey işareti emojisi koyan Akçıl, "Büyülü ve yıldızlı bir an daha" dedi. Yakışıklı şarkıcının bu yorumunu beğenen Samyeli, Sinan Akçıl'a gülücük emoji ile karşılık verdi. Ayrıca ünlü ismin paylaşımı kısa sürece binlerce beğeni alırken hayranları "Büyüleyici güzellik" yorumlarında bulundular.

Çikolata yemesi şarkının önüne geçti

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ve paylaşıtığı cesur fotoğraflarla, güzel fiziği, fit vücudu ile genç kızlara taş çıkaran 50 yaşındaki Defne Samyeli'nin Abidin şarkısın klibinde elleriyle çikolata yemesi sosyal medyada olay olmuştu. Cesur sahneleri bulunan klibi izleyenler Samyeli'nin elleriyle çikolata yeme hareketinin şarkının önüne geçtiği yorumlarında bulunmuşlardı. Ünlü ismin bu hareketi sosyal medyada eleştirelere neden olurken kimi kullanıcılar ise güzel ismin yeni klibini oldukça beğenmişti.

İşte klipten çikolata yediği görüntüler;

Birinci elendi, üçüncülük tadı giydi

Daha önce Spikerlik, Sunuculuk, Oyunculuk ve Köşe Yazarılığı Defne Samyeli, 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box’ın ya da sonraki adıyla İnter Star’ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal’deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu. Yarışmanın birincisi elendikten sonra Defne Samyeli üçüncülük tacını giydi.

New York TV Festivals'da büyük başarı

1994 yılında Show Tv’de “Show’da Show” adlı bir eğlence programı yapan Samyeli, 1997 yılında ise Show TV Kanal D’ye transfer oldu. Kanal D'de “Şakalamaca” adlı programı sunduktan sonra “Gecenin İçinden” adlı haber programını sunmaya başladı. Yayın hayatında birçok ödül kazanan ünlü sunucu uluslararası New York TV Festivals’da art arda iki yıl Dünyanın En İyi İkinci Anchor’ı seçildi.