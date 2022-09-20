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Arda Güler gerçeği Şansal Büyüka Jesus'un yakın çevresine sordu yanlış bilgi olması mümkün değil

Arda Güler gerçeği Şansal Büyüka Jesus'un yakın çevresine sordu yanlış bilgi olması mümkün değil

Arda Güler'in Fenerbahçe'de az süre alması taraftarı üzerken, yazar Şansal Büyaka, bu sorunu Jorge Jesus'un yakın çevresine sordu. Jesus'un atlet bir takım istediğini söyleyen Büyüka, "Arda Güler’in adaleleri daha gelişimini tamamlamadığı için birden aşırı yük bindirip, bu gelişimi engellemek istemiyor." dedi.

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Şanşal Büyüka, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili Jorge Jesus'un neler düşündüğünü açıkladı.

Yeni sezonda şu ana kadar sadece 29 dakika şans bulan Arda Güler, futbol dünyasında son haftaların tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Dünya futbolunun en yetenekli genç yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki oyuncunun yedek beklemesi eleştiri konusu oldu.

Taraftarın sabırsızlıkla oyuna girmesini istediği genç yıldızın neden tercih edilmediğini Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, açıkladı.

"Atletik bir takım istiyor"

Jorge Jesus'un Arda'yı beğendiğini söyleyen Büyüka, şu ifadeleri kullandı: " Fenerbahçe seyircisi, “Arda Güler oynasın” diye yanıp tutuşuyor... Ancak görünen o ki Jorge Jesus’un futbol felsefesinde “koşan - bozan - dağıtan“ oyuncuların önceliği var... Jesus atletik futbolculardan kurulu, atletik bir takım istiyor... Yerden göğe kadar haklı.

"Arda’yı beğeniyor ve gelişimi için çaba harcıyor"

Jesus’un bu futbol anlayışında, atletik olmaktan daha çok yaratıcı ve kreatif olan Arda Güler’in takımda yer bulması çok kolay değil… Jesus’un çok yakın çevresine Arda’yı sordum... Yanlış bilgi olması mümkün değil... Arda Güler’in adaleleri daha gelişimini tamamlamadığı için birden aşırı yük bindirip, bu gelişimi engellemek istemiyor... Arda’yı beğeniyor ve gelişimi için çaba harcıyor... Ama bu günden yarına Arda’yı oynatır mı derseniz, bana göre oynatmaz.

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