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Büyük şok yaşadılar! Türk Hava Yolları kapı arızalı diyerek yolcuların bir kısmını uçağa almadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Büyük şok yaşadılar! Türk Hava Yolları kapı arızalı diyerek yolcuların bir kısmını uçağa almadı

 Türk Hava Yolları'nın kapı arızası nedeniyle yolcuların yarısını uçağa almaması şaşkınlık yarattı. Mağdur olan yolcular, kalkan uçağın ardından bakakaldı.

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Diyarbakır’dan Ankara’ya seferi planlanan THY 7141 numaralı uçak, kalkmaya yakın yolcuları kabinden içeri aldı. İddiaya göre, kapı arızasından kaynaklı yaklaşık 30 yolcu uçağa alınmadı.

Uçak havalanırken kalan yolcular bakakaldı, yetkililer ise kalan yolcuların 17.00 uçağı için biletlerini değiştirdi.

THY yetkilileri, uçak kapılarında oluşan arızadan dolayı ağırlık olmaması için böyle bir uygulama yaptıklarını, kalan yolcuların biletlerinin akşam uçağı ile değiştirilerek mağduriyetlerinin giderildiğini dile getirdi.

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