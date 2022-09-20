Dünyaca ünlü rapçiden akıllara durgunluk veren sözler! Kendi Hz. Musa ile kıyasladı, ortalığı karıştırdı

Uzun süredir psikolojik rahatsızlıkla mücadele eden Amerikalı rapçi Kanye West sosyal medya hesabından takipçilerine söylediği sözlerle gündem oldu. Kendini Hz. Musa ile karşılaştıran West çok sayıda eleştiri aldı.

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Amerikalı magazin yıldızı ve iş insanı Kim Kardashian'ın 2014 yılında nikah masasına oturduğu 3 çocuğunun babası Amerikalı rapçi Kanye West 2018 yılından beri psikolojik rahatsızlık olan "Bipolar Bozukluk" ile mücadele ediyordu.

Psikolojik rahatsızlığıyla zor dönemler yaşıyor

Son dönemlerde hastalığı, eşi Kim Kardashian ile ilgili yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla gündemlerden düşmeyen Kanye West geçtiğimiz aylarda Kardashian ile boşandıktan sonra hastalığınında etkisiyle zor bir dönemden geçiyor.

Ayrılığın ardından tekrardan aşkı arayan ve adı birçok ünlü isimle anılan Kanye West aradığı aşkı bulamamıştı. Son olarak eski eşi Kim Kardashian ile evliliklerinden olan çocukları North, Chicago, Saint ve Psalm'ın hangi okula gideceği konusundaki anlaşmazlığa ilişkin yazışmaları dahil olmak üzere pek çok özel konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü rapçi paylaşımlarıyla uzun süre gündemlerden düşmemişti.

Uyku düzenine yorum yapılınca söyledikleri şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü rapçi yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla görenlerin ağzını açık bıraktı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim hayranlarıyla soru cevap etkinliği yaptığı sırada bir soruya verdiği cevapla herkesi şaşkına uğrattı. Uyku deniz yüzünden takipçileri tarafından eleştirilen Kanye West sor cevap etkinliği yaptığı anda takipçilerinden birinin bu konu hakkında kendisine yazdığı bir yazıya cevap verdi.

Kendini Hz. Musa'yla karşılaştırdı!

Ünlü isim uyku sorunu hakkında kendisinini Hazreti Musa'yla karşılaştırarak "Kimse Musa'ya ne kadar uyuduğunu sormadı" şeklinde yorum yapması herkesi şoke etti. 45 yaşındaki müzisyenin böyle bir benzetme yapması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Kısa sürede gündem olan o sözler sosyal medya kullanıcılarından "Böyle bir karşılaştırma yapamazsın" yorumları aldı.