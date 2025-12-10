Tecavüzcü Coşkun lakaplı Coşkun Göğen'e oldu? Eşi ve kızı aynı hastalıktan ölmüştü

'ÇOK OLUMLU GİDİYOR'

Yalnız yaşadığını belirten Coşkun Göğen, "Yalnızlık zor bir şey. Gerçi kimse beni yalnız bırakmıyor da eve geldiğin zaman yalnızsın yani. O da bir enteresan. Sosyal yaşam da çok önemli. Aniden hastaneye gelmem gerekiyordu. Çok duygusal, çok sinemayı seven, sosyal abilerimiz var. Birkaçı telefon verdi. Birini aradım. Şehir Hastanesi'nden Gökhan Bey beni aradı, 'Gel bir bakalım sana' dedi. Şu an üç gündür tedavideyim. Çok olumlu gidiyor. Dediklerine göre kalp ameliyatı olmama gerek yok. 'Ama biz önlemlerimizi alıp, aorta önem verip, birtakım tedavilerle onu halledeceğiz. Ondan sonrası kolay' denildi. Gayet iyi bir bakımdayım, çok temiz bir yerdeyim. Harika her şey" diye konuştu.