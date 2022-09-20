Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Bugün ana muhalefet lideri yarın ülkenin başındasınız

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ismi son günlerde bir halli griye düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Elazığ'da temel atma törenine katılan İmamoğlu, "Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da İmamoğlu davasının hakimini hedef aldı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’da İBB’nin yaptırdığı Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı’nın temel atma törenine katıldı. İsmi sürekli cumhurbaşkanı adayları arasında zikredilen Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun, okulu Kılıçdaroğlu'nun okuduğu şehre yaptırdıklarını ifade etmesi dikkat çekti. İmamoğlu şöyle konuştu:

Genel Başkanımızın okuduğu şehre...

"Elazığ’da Gazi’nin yanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini taşıyan bir meslek lisesinin temelini atmak büyük bir gurur" dilen Ekrem İmamoğlu, "O bakımdan nitelikli bir projeyi, ismine yakışır, bir de Genel Başkanımızın liseyi okuduğu şehre bir okulu yapma arzusu ile yola çıktık. 24 derslik, mesleki atölyeleri var, 30’u aşkın laboratuvarları var. Konferans salonundan diğer dersliklerine varıncaya kadar, çok amaçlı bir spor salonu ve açık spor sahaları var."

Yarın ülkenin başındasınız...

Kemal Kılıçdaroğlu'na övgülerini sürdüren Ekrem İmamoğlu, "Sizin önderliğinizde çok büyük bir mücadele yürüyor şu anda. Altılı Masa ve oradan doğacak olan yeni iktidar günleri. (...) Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak. (...) Genel Başkanım bir kez daha gelip bu okulu açacağız. Sizlerle beraber geldiğimizde eminim ki siz bütün muhalefeti davet edersiniz buraya, öyle tahmin ediyorum.” diye konuştu.