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Real Madridli Vinicius'a ırkçı tezahürata soruşturma İspanya Başbakanı Sanchez devrede

Real Madridli Vinicius'a ırkçı tezahürata soruşturma İspanya Başbakanı Sanchez devrede

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında oynanan derbi maçta, bir grup Atletico Madridli taraftarların Real Madrid'te forma giyen Brezilyalı Vinicius Junior'u hedef alan ırkçı tezahüratları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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"Toleranssızlığa Karşı Hareket" adlı örgüt Madrid derbisinde Vinicius'a yönelik ırkçı tezahüratlara karşı Nefret Suçlarıyla Mücadele Savcılığına suç duyurusunda bulunurken, Spor Yüksek Konseyi de Sportif Faaliyetlerde Şiddete Karşı Ulusal Komisyonu aracılığıyla soruşturma açtı.

İspanya'da uğradığı ırkçı söylemlerden dolayı son bir haftadır gündemde olan Vinicius'a Başbakan Pedro Sanchez de destek verdi.

Sanchez, verdiği bir demeçte, taraftarı olduğu Atletico Madrid'i çok yakından takip ettiğini ancak derbide yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi. İspanya Başbakanı, "Bu tip hareketlere karşı çok sert bir mesaj beklerdim. Takımımdan da bunu isteyeceğim." dedi.

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