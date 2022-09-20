Ukrayna'da ayrılıkçı Luhansk yönetimi Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek

UKRAYNA'nın doğusunda bulunan ayrılıkçı Luhansk bölgesinde 23-27 Eylül tarihlerinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenleneceği bildirildi.

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TASS haber ajansının aktardığına göre, Luhansk ayrılıkçı yönetiminin parlamento başkan yardımcısı, referandum kararını duyurdu. Karara göre, Luhansk'ta 23-27 Eylül tarihlerinde Ukrayna'ya katılım referandumu düzenlenecek.

Ukrayna, uzun süren çatışmaların ardından Severodonetsk ve Lısıçansk kentlerinden haziran ayında çekilmiş; Luhansk tamamen Rus kontrolüne geçmişti. Bugün, Ukrayna, karşı saldırısında Rusya'nın artık Luhansk bölgesinin tamamını kontrol etmediği anlamına gelen küçük ama sembolik yeni bir zafer elde ederek Lısıçanak yakınlarındaki bir köyü geri almıştı.