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Bilgisayar başında gözlük kullanıyorsanız dikkat! Tüm bilgileriniz çalınabilir

Bilgisayar başında gözlük kullanıyorsanız dikkat! Tüm bilgileriniz çalınabilir

Pek çok kişi bilgisayar kullanırken, gözlerinin zarar görmemesi için gözlük kullanıyor. Ancak bu durum bazı zamanlarda faydadan çok zarar sağlayabiliyor.

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Bilgisayar kullanırken birçoğumuz gözlerimizde herhangi bir sağlık sorunu olmasa bile, gözümüzü dinlendirmek için gözlükle çalışma yaparız. Ancak bilgisayar kullanırken mi gözlük takmak, güvenlik açısından oldukça ciddi problemlere yol açabilir. 

Laptop kullanan kişilerin bir çoğunda, kamera gözünün bantla veya başka bir objeyle kapatıldığını görmüşsünüzdür. Bunun sebebi, bilgisayar korsanlarının, çeşitli virüsler ile bilgisayar kameralarını sahibinden habersiz izleyebilmeleri. Kameraların izlenebildiğini düşününce, bilgisayar karşısında gözlük kullanmak bir hayli tehlikeli olabiliyor. Zira gözlüğün camından yansıyan bilgisayar ekranı da direkt olarak korsanların önüne serebiliyor. Hal böyle olunca ekrandaki şifreleriniz, özel dosyalarınız, fotoğraflarınız gibi bir çok veri, korsanların eline geçebiliyor.

Bilgileriniz ele geçirilebilir

Michigan ve Zhejiang Üniversitesi'nde görev alan uzmanlar, insanların gözlüğündeki yansıma sebebiyle, bilgisayara dahil olan web kameralar üzerinden gizli bilgilerinin ortaya çıkmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 720p web kamerası ile yaklaşık 10 milimetre yüksekliğindeki ekran metni yüzde 75'in üzerinde doğrulukla yeniden oluşturup tanımlanabildi. Bu da 28 punto yazı tipi boyutuna eşit oluyor.

Fakat dizüstü bilgisayar kameraları geliştikçe daha küçük metinlerin de okunabilir olacağının üzerinde duruluyor.

Gizli verilerin çalınma riski var

Uzmanlara göre artık uzaktan sunumlar ve toplantılar sırasında gizli verilerin çalınma riski bulunuyor.

Bu sebeple araştırmacılar telekonferans uygulamaları geliştiricilerinin, gözlüklerdeki görüntüleri bulanıklaştırmak için filtreler oluşturmasını ve bunun için kendi benzersiz algoritmalarını sağlamasını tavsiye ediyorlar.

Uzun süre bilgisayar kullananlara bir başka uyarı

Özellikle bilgisayar başında çalışanlar uzun süre ara vermeden oturmaları sebebiyle farklı hastalıklara maruz kalıyor.

Uzun süre oturmak, kilo almanın yanında türlü türlü hastalıklara sebep olabiliyor. Bunların başında bel ağrısı gelirken, uzun süre hareketsiz oturmak psikolojik rahatsızlıklara bile yol açabiliyor.

İşte saatlerde oturmanın yol açtığı hastalıklar...

  • Kilo alımı

  • Psikolojik rahatsızlıklar

  • Diyabet riski

  • Varis

  • Duruş bozuklukları

  • Dirençsiz bacaklar

  • Kanser riski

Yaşanabilecek bu olumsuzluklardan kaldırmak için;

Gün içerisinde asansör kullanmak yerine merdivenlerden inilip çıkılmalıdır.

Duruş bozukluklarının önüne geçmek için daha rahat ve ortopedik koltuk tercih edilmelidir.

Gün içerisinde  çok fazla oturmanın etkilerini en aza indirmek için spor ve egzersiz ile gün bitirilebilir.

İş yerine veya okula giderken araç kullananlar araçlarını daha uzak bir yere park ederek bu mesafeyi yürüyüş yaparak katedebilir.

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