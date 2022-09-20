Uykudayken gece yarısı saat 01:00 ile 03:00 arasında uyanırsanız dikkat!

Deliksiz bir gece uykusu hem ruhun hem de bedenin ihtiyacıdır. Siz de kafamı yastığa koyar koymaz deliksiz uyurum diyenlere imrenenlerden misiniz? İyi bir uyku için düzenli uyuma saatlerinizin olması gerekiyor. Çünkü uyku, sağlığınız için oldukça önemlidir. İşte gece yarısı düzensiz kalkmalarınızın altında yatan sebeb.

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Hepimizin için derin bir uyku hem ruhen hem de fiziken gereklidir. Ayrıca uyku insan sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Vücudumuzun dinç ve güçlü hissetmesi için 7-8 saat aralığında uyumak son derece önemlidir. Peki siz de gece yarısı sık sık uyanıyorum sonra bir türlü uyuyamıyorum diyenlerden misiniz? Peki bu neden olur gelin birlikte bakalım...

Çinliler vücut saatinizi öğrenmenizi tavsiye ediyor. Aslında hepimizin vücut saati olduğunu biliyor muydunuz? İyi bir uyku için düzenli uyuma saatlerinizin olması gerekiyor. Çünkü uyku, sağlığınız için oldukça önemlidir.

21:00 ile 23:00 arası uyananlar dikkat sebebi bu olabilir

Çinliler, 21:00 ile 23:00 arasındaki pencerenin endokrin ve lenfatik sistemlerinize bağlı olduğunu söylüyor. Bu sistemler bu süre zarfında daha aktiftir. Dengeleri bozulursa, bu pencerede depresif hissedebilir ve kötü bir uyku çekebilirsiniz. Ayrıca bu belirtiler arasında, suçluluk duygusu, hormon dengesizliği ve tiroid bozukluğu yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir yatma zamanı rutinine ihtiyacınız var ve 23: 30'a kadar uyuduğunuzdan emin olmak için en geç 22:30'un yatakta olmanız gerektiğini unutmayın.

23:00 ile 01:00 arası birden uyananlar içtikleriniz, yediklerine önem verin

Bu saat dilimi safra kesesinden sorumludur. Bu organın yanlış çalışması, dengesizlik, kararsızlık, karar verme güçlüğü, utangaçlık, çekingenlik ve yüksek kolesterol duygularına yol açar . Uzmanlar, sağlıksız içecekler ve trans yağlar tüketmemenizi öneriyor.

01:00 ile 03:00 arasında uyananlar kızgınlık, huysuzluk gibi belirtiler olabilir

Bu süre zarfında karaciğer daha aktiftir. Vücudunuzu detoksifiye etmeye ve günün duygularını işlemeye çalışır. Uyanıkken kızgın hissedebilir, huysuzluk ve baş ağrısı yaşayabilirsiniz.Bu saatte uyanmaya devam ederseniz, özellikle geceleri yapıyorsanız, sağlıksız içecekler ve sağlıksız yiyecekler tüketmek de dahil olmak üzere çok fazla kötü alışkanlığınız olabilir.

03:00 ile 05:00 arası akciğerler bu saatlerde aktiftir

Bu organla ilgili sorunlarınız varsa, üzüntü, sığ nefes alma, terleme ve göğüs ağrısı yaşayabilirsiniz . Yatmadan önce nefes egzersizleri yapmayı deneyin veya bir arkadaşınızla veya bir psikologla konuşun.