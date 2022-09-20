Meral Akşener: İktidardakileri emekli etmeyeceğiz EYT'li yapacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir kadınla arasında geçen konuşmayı şöyle aktardı: "Bugün bir hanımefendi bana dedi ki siz bunları emekli mi edeceksiniz EYT'li mi yapacağız. Ben dedim ki EYT'li yapacağız. Çünkü EYT'lilerin çektiği acı azıcık bu abiler görsün istiyorum." Akşener, TOKİ'nin ucuz konut kampanyasını, "Siyasi olarak doğru ama dini ve mali olarak yanlış" diye eleştirdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde vatandaşlarla buluştu. "Birbirinizin karşısına diktiler sizi. Seçmen nimettir. Veli nimet olduğunuzu unutturdular" diyen Akşener, iktidar mensuplarını emekliye sevk etmeyeceğini, onları EYT'li yapacağını söyledi. Akşener, TOKİ'nin ucuz konut kampanyasını, "Siyasi olarak doğru ama dini ve mali olarak yanlış" diye eleştirdi. İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları...

- Ceketimi assam seçilirim modelinde sizin gözünüzün içine bakmayı unutan siyasetçilere 'seçmen velinimettir'i hatırlatmak, el ele verip bu harami düzeni demokrasiyle, sandıkla attaya göndermek üzere yola çıktık.

- Bugün bir hanımefendi bana dedi ki siz bunları emekli mi edeceksiniz EYT'li mi yapacağız. Ben dedim ki EYT'li yapacağız. Çünkü EYT'lilerin çektiği acı azıcık bu abiler görsün istiyorum.

- O'culuk bu'culukla soyuluyorsunuz. Şu Kur Korumalı Mevduat (KKM) meselesi yok mu. 75 milyar ödendi sahiplerine. 75 milyar lira cebinizden çıktı.

Işıltı gözlü bir abimiz var işin başında

- Biliyorsunuz ışıltı gözlü bir abimiz var işin başında. Işıkla mesaj veriyor, işte o mesajları almayacaksınız. Gerçekleri isteyeceğiz.

- Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'faiz sebep enflasyon sonuç' dedi ayvayı yedik hep beraber. Şimdi doların yükselmesini engellemek amaçlı KKM açıldı 75 milyar lira cebinizden çıktı.

75 milyara neler yapılırdı?

- 75 milyarı koyun kenara, Türkiye'de neler yapılırdı Keçiören'de ne yapılırdı. İstihdam yaratılabilirdi, çocukları bütün çocuklar okula aç gidiyor. İlkokuldan lise sona kadar okuyan çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilebilirdi.

- 26 milyar lira tutuyor yıllık. Bütün KYK kredileri çizilebilirdi. Yurtlar yapılabilirdi. Fabrikalar yapılabilirdi. Bitmedi. Bitmeyen bir şey daha var ceplerimizden Telekom ile 24 milyar lira alındı. Büyük ekonomist, dünya liderimizin aile dostuna kıyak çekildi.

Ucuz konut eleştirisi: Ne kadar ödenecek belli değil

Akşener, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ'nin sosyal konut projesi için "Mantık olarak doğru ama anlatılmayan bir yeri var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil" dedi. "Bakın seçime doğru gidiyoruz. Ne yaptı abiler? Sosyal konut projesi koydular" diyen Akşener şöyle devam etti:

Dini olarak yanlış, mali olarak yanlış

"Mantık olarak doğru ama anlatılmayan bir yeri var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Bu işi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum. Dini olarak yanlış, siyasi olarak doğru olabilir amma velakin mali olarak yanlış. Çünkü neyi ne kadar ödeyeceğini bir vatandaş bilmek zorundadır. Onlara düzeltmeleri için her türlü imkanı sunacağız, düzeltmezlerse biz geleceğiz düzelteceğiz.