"Cep Herkülü" 34 yıl önce dünyanın yükünü omuzladı! Naim Süleymanoğlu böyle rekor kırdı!

"Cep Herkülü" lakabıyla bilenen bundan 34 yıl önce 20 Eylül 1988 Seul Yaz Olimpiyatları'nda "kendi vücut ağırlığının 3 katının 10 fazlasını" kaldırıp altı dünya, dokuz Olimpiyat rekoru kıran Naim Süleymanoğlu adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı. Tarihler 20 Eylül'ü gösterdiğinde 34 yıl öncesine giden birçok kişi milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu anmaya başladı. İşte 34 yıl önce dünyanın yükünü omuzlayan Naim Süleymanoğlu ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

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34 yıl önce bugün 20 Eylül 1988 tarihinde Seul Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden "Cep Herkülü" lakabıyla bilenen ve adını tüm dünyaya duyuran Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, "kendi vücut ağırlığının 3 katının 10 fazlasını" kaldırarak adını tarihe altın harflerle kazmıştı.

"Hiç kimse uğraşmasın, en büyük budur"

Tarihler 20 Eylül 2022'ye geldiğinde ise 34 yıl öncesine giden birçok kişi rekolar kırarak şampiyon olan Naim Süleymanoğlu'nu anmaya başladı. İnternette Süleymanoğlu ile ilgili bilgiler araştırılırken o dönem TRT ekranlarında gelen zafer rahmetli Hüseyin Başaran’ın anlatamıyla hafızalara kazınmıştı. “Haydi Naim” sözleri milyonların duygularına tercüman olurken gelen zafer sonrası "İnanılmaz bir şey, inanılmaz Naim! Hiç kimse uğraşmasın, en büyük budur. İnanılmaz bir rekor bu. İşte olimpiyat şampiyonu işte Naim Süleymanoğlu!" Başaran'ın dudaklarından dökülen bu sözler hala hafızalarda yer etmiş durumda.

Hasreti "Cep Herkülü" bitirdi

1968’den bu yana Olimpiyat'ta birinciliğe hasret olan Türkiye'nin özlemine Seul Yaz Olimpiyatları'nda "kendi vücut ağırlığının 3 katının 10 fazlasını" kaldırarak halter dalında altı dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu son verdi. Millî haltercimiz Süleymanoğlu, altı dünya, dokuz Olimpiyat rekoru kırarak zafere ulaştı ve adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Omuzlarında yükselen 190 kilo, halter tarihinin en iyi kaldırışıydı. Ülkeye dönüşünde kahramanlar gibi karşılanan sporcu, dünyaca ünlü Time dergisine de kapak olmuştu.

İşte Naim Süleymanoğlu'nun Time dergisine kapak olduğu o görsel;

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü?

Cep Herkülü labakıyla bilenen Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967, Kırcaali'de dünyaya gelmiştir. 1977 yılına henüz 9 yaşındayken Haltere başlayan Süleymanoğlu, on beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon olmuştur. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Tam 46 kere dünya rekoru kıran milli haltercimiz 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçilen Cep Herkülü, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

Turgut Özal devreye girdi

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

50 yaşında hayatını kaybetti

Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül’den beri özel bir hastanede tedavi altındaydı. 6 Ekim 2017 tarihinde ameliyatla karaciğer nakli yapılan Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve ödem nedeniyle 11 kasım 2017 tarihinde acil ameliyata alınmıştı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında hayatını kaybetti.