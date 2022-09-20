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EPDK’den Kılıçdaroğlu’nun 'elektriğe çökme vergisi' ifadesine cevap

EPDK’den Kılıçdaroğlu’nun 'elektriğe çökme vergisi' ifadesine cevap

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği hakkındaki, “elektriğe çökme vergisi” ifadesine ilişkin, “Haksız bir ithamdır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur” açıklaması yapıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çıkarılan Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun düzenlemeye yönelik kullandığı “elektriğe çökme vergisi“ ifadesinin haksız bir itham olduğunu ve gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı kaydedilen açıklamada, “Zira lisanssız elektrik üretim uygulamasının hedefi, tüketilen enerjinin üretilmesi üretilmesidir. Bunun yöntemi, kuralları bellidir ve bu yolla sağlanan fayda herhangi bir şirket, kurum ya da kuruluşa değil ‘bütün tüketicilere’ yansıtılır” ifadeleri kullanıldı.
Enerji tüketimi olmayan bir kişinin elektrik üretimi yapabilmesinin yöntem ve kurallarının belirli olduğunun altı çizilen açıklamada, “Kurumumuzdan lisans alan herkes dilediği kaynaktan elektrik üretimi yapabilme imkanına sahiptir” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti:
“Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği incelendiği takdirde hedefin tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek olduğu ve bu alanda yatırım yapanların önünü açan pek çok uygulamayı barındırdığı görülecektir. EPDK hiçbir yatırımcının ürettiği enerjiye çökmez, ya da yatırımından ötürü cezalandırmaz. Ancak lisanssız elektrik üretimi uygulamasının, kolay yoldan para kazanma yöntemi haline getirilmesine böylelikle gerçek tüketicilerin hakkının yenmesine de müsaade edilmeyecektir.”

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