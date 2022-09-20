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İstismar iddiası vardı! Beylikdüzü'nde ölen 2 yaşındaki çocuğun adli tıp raporu ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstismar iddiası vardı! Beylikdüzü'nde ölen 2 yaşındaki çocuğun adli tıp raporu ortaya çıktı

BEYLİKDÜZÜ'nde evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki E.Y'nin ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda çocukta istismar bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Eylül'de evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren E.Y'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince rapor düzenledi. Raporda, E.Y'nin iskelet sisteminde kırık olduğu ve çevre yumuşak dokularda kanama bulunduğu kaydedildi.

Biyolojik örneklerin alındığı belirtilen raporda, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı ifade edildi.

E.Y'de herhangi bir sperm ya da başka bir kişiye ait DNA'nın tespit edilmediği ve cinsel istismar bulgusunun saptanmadığı raporun sonuç kısmında belirtildi.

Ayrıca raporun sonuç bölümünde, "Çocuğun ölümünün genel beden travmasına bağlı atlantooksipital ayrışma, göğüs kemik kırıkları ile birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur." ifadelerine yer verildi. Başsavcılığın olaya ilişkin soruşturması ise devam ediyor.

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