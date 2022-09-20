Bıçağınızın ömrünü uzatacak pratik yollar! Hangi bıçak nasıl bilenir işte işin sırrı

Bıçak bakımı nasıl yapılır hangi bıçak nasıl bilenir? Evdeki bıçak setlerinizin ömrünü uzatacak, her zaman keskin kalmalarına yardımcı önerileri sizler için derledik.

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Evde iyi bir bıçak setiniz var. Onu alırken bir sürü para vermiştiniz ama artık eskisi kadar iyi kesmiyor mu? Yeni bir takım alacak bütçeniz yoksa ya da evdeki takımınızı çok seviyorsanız bıçak bakımıyla ilgili hazırladığımız öneriler bıçaklarınızı yeniden eskisi gibi keskinleştirebilir. Öncelikle şu kabullenerek işe başlayalım: En kaliteli bıçaklar bile bir süre sonra kesemez, doğrayamaz hale gelir ve güvensiz bir bıçağa dönüşür.

Öncelikle profesyonele yakın bıçaklar genel olarak 2 grubu ayrılırlar. Bunlar Avrupa bıçaklar ve Asya bıçaklar. Aralarındaki temel fark kullanılan çeliğin niteliğidir. Avrupa bıçakları ağır fakat yumuşak bir paslanmaz çelik malzemeyle üretilirler. Asya bıçakları ise daha ince fakat sert ve daha az hassas çelikten yapılır. Avrupa bıçaklar daha kısa sürede körelirken Asya tipi bıçaklar daha uzun ömürlü olabilirler. Ancak bu fark Asya bıçaklarını Avrupa bıçaklarından daha iyi yapmaz. Çünkü iki tip bıçağın da kullanım alanları birbirlerinden farklıdır. Avrupa tipi ağır bıçaklar daha çok et kesmek, et sıyırmak gibi kaba işleri yapmak için idealdir. Asya tipi bıçaklar ise daha ince dokularda şahaneler yaratırlar. Mesela balık ayıklamak gibi.

Keskinliğini kaybeden bıçağı yeniden eskisi gibi keskin hale getirmenin en pratik yolu bir bileyici kullanmaktır. Ancak her bileyiciyi her bıçak için kullanamayacağınızı unutmayın.

Bıçakların ömrünü uzatmanın yolu

Bıçaklarınızın ömrünü uzatmak istiyorsanız onları bulaşık makinesi yerine elde yıkayın ve derhal kurulayın. Ayrıca bıçaklarınızı her zaman bıçaklığa veya mıknatıslı duvara yerleştirmeniz diğer mutfak aletleri tarafından çizilmelerini ve yıpranmalarını engelleyecektir.

Bıçak bileyici tipleri

Piyasada çeşitli türlerde bıçak bileyiciler bulunmaktadır. Hangisinin sizin için daha uygun olduğu bıçaklarınızın türüne olduğu kadar kullanım sıklığınıza, mutfak büyüklüğünüze ve yemek yapma tarzınıza bağlıdır. İşte bir kaç örnek:

Elektrikli: Kolay ve çabuk kullanışlıdır. Bıçağı hatasız bir biçimde yerleştirebilirsiniz. Hata payı neredeyse sıfırdır. Bazı versiyonlar değişik eğimli bıçaklar için değişik ayarlara sahiptirler. Bu, şüphesiz Asya bıçakları için düşünülmüş bir özelliktir.

Manuel: Yine çabuk ve isabetli bir yöntem. Fakat bu sefer hızını ve basıncını siz ayarlıyorsunuz. Manuel bileyici elektrikli modellere göre daha az yer tutmakla birlikte hem Avrupa hem de Asya bıçakları için uygundur.

Bileme Çeliği: Bu daha geleneksel yöntem ise bıçağı keskinleştirmek için bir çelik çubuk kullanma işlemine dayanır. Bıçak koleksiyonunuza özel çubuklardan almak yararınıza olacaktır. Aldığınız bileme çubuğunu da bıçaklarınızla beraber bıçaklığınıza yerleştirebilirsiniz.

Bileyici Blokları: Çok kullanışlı, gömme blokların seramik bileyicileri sayesinde bıçaklarınızı her kullanım sonrasında kolayca bileyebilirsiniz. Bloklar bıçak setlerine dahil oldukları için birbirleri için özel olarak üretildiklerinden emin olabilirsiniz.

Bütün bunların yanında bıçaklarınızı profesyonel bir bileyiciye götürüp daha keskin hale gelmelerini sağlayabilirsiniz. Onlar hangi bıçak için hangi yöntemi kullanmak gerektiğini bileceklerdir.