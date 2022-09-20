Cengiz Ünder Aleyna Kalaycıoğlu aşkında yeni gelişme! Yıldız futbolcudan herkesi şaşırtan hareket!

Marsilya'da top koşturan mili futbolcu Cengiz Ünder ile Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu görmek için kesenin ağzını açan yıldız futbolcu özel jet kiralayarak 34 bin euro yani yaklaşık 630 bin TL masraf yapması günlerce konuşulmuştu. Ünder'in şimdi de Kalaycıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bırakması ise çiftin ayrıldığı yönde yorumlanmasına neden oldu.

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Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve fit vücudu, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu, Milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Tecrübeli futbolcunun sevgilisi Kalaycıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bırakması ise çiftin ayrıldığı yönde yorumlanmasına neden oldu.

Aşk'a geldi, özel jet kiraladı

Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, birkaç gün önce sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlunu görmek için özel jete atlayıp sevgilisinin yanına gelmiş ve 34 bin euro yani yaklaşık 630 bin TL masraf yapmıştı.

Kameralara yakalandılar

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille'i ağırlayan Marsilya maçı 2-1 kazandı. Maçta öne çıkan Cengiz Ünder takımın zaferini sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile Türkiye'de kutladı. Yıldız futbolcu, 10 Eylül'deki maçtan sonra özel jetle İstanbul'a gelip ertesi gün de aşkıyla Sedef Adası'na gitti. Cengiz Ünder, sevgilisiyle hasret giderdikten sonra yeniden özel jetle Marsilya'nın yolunu tuttu.

İşte çiçeği burnunda olan çiftin tatilde olduğu iddia edilen o resim...

Cengiz Ünder takibi bıraktı

Sosyal medyada gündeme gelen iddiaya göre, Cengiz Ünder, Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu ile ayrıldı. Ünder'in Kalaycıoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirirken çiften konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Cengiz Ünder kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Milli futbolcu Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kanat mevkisinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcu şuan Fransa Ligue 1'de Marsilya takımının formasını terletmektedir. 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giyen Ünder, 2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı. 2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında Başakşehir'e transfer oldu.

Roma, Leicester City, Marsilya

13 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayacak Serie A ekiplerinde Roma'ya transfer oldu. Altınordu da altyapısından yetiştirdiği Cengiz'in transfer ücretinin %30'unu aldı.

20 Eylül 2020 tarihinde Roma'dan Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer oldu.

4 Temmuz 2021'de Olympique de Marseille'ya satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı. 1 Temmuz 2022 tarihinde Marsilya, Cengiz'in satın alma opsiyonu'nu (8.40 mil. €) kullanarak kadrosuna kattı.