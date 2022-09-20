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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gitti.

ABD ziyareti kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Çok sayıda konu görüşüldü

Erdoğan-Scholz görüşmesinde TBMM’nin onayının gerekli olduğu, İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğinin yanı sıra Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri ve Yunanistan'ın tehditkar davranışları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha dünyaya seslenecek.

Bugün başlayan BM 77. Genel Kurulu’nun üst düzey çalışmaları gelecek pazartesiye kadar devam edecek.

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