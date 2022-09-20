En çok kazanan meslekler hangisi? İşte herkesin sahip olmak istediği o meslek kolları

Başta gençler olmak üzere pek çok kişi en çok kazanan meslekleri merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de en çok kazandıran meslek kollarını açıkladı.

Abone ol

Eğitimine devam edenler ve ilerisi için bir yol haritası çizmek isteyen kişiler en çok kazandıran meslekleri araştırarak tercihlerini bu yönde yapma eğilimindeler.

Peki Türkiye'de en çok kazandıran meslek kolları hangisi?

Lisans mezunlarının kazanç durumları ele alındığında, aylık ortalama kazancı en yüksek olan 5 bölüme mühendislik olarak göze çarpıyor. En çok kazandıran meslek grupları sırasıyla pilotaj, havacılık ve uzay, gemi makineleri işletme, matematik ve uçak mühendisliği olarak listeleniyor. Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde ise, aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler sırasıyla polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi olarak göze çarpıyor.

İş bulma süresi

Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13.6 ay olarak göze çarparken, bu süre ön lisans mezunları için 14.8 ay olarak ortaya çıkıyor. Lisans mezuniyet alanları incelendiğinde ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk alanlar sağlıkta 7.7, eğitimde 10.9, mühendislikte, imalat ve inşaatta 11, bilişim ve iletişim teknolojilerinde 11.6, hizmet sektöründe ise 12.4 ay olarak ortaya çıktı.

İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre en çok para kazanan meslek grupları...

İşte ilk 5 bölüm

Pilotaj

Havacılık

Uzay mühendisliği

Gemi makineleri işletme mühendisliği

Matematik mühendisliği

Uçak mühendisliği

Pilotaj nedir?

Pilotaj; sivil havacılık konusunda talep edilen ulusal ve küresel şartlara uygun halde eğitim almış pilotların yetiştirilmesini amaçlayan bir bölüm olarak bilinir

Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü nedir?

Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünün esas amacı temel mühendislik ilkelerini benimseyen, havacılık ve uzay sektörüne katkı ve fayda sağlayacak, yaratıcı ve donanımlı olacak bireyleri yetiştirerek sektöre kazandırmak olarak tanımlanıyor.

Uçak mühendisliği ne iş yapar?

Uçak mühendisi denildiği zaman akıllara ilk olarak 'uçak yapan kişi' gelse de, bu doğru bir tabir değildir. Çünkü uçak mühendisleri sıfırdan uçak ortaya çıkarmaz; uçak mühendisliği, var olan bir uçağın sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmesi için tüm uçuş aygıtlarını denetleyen, bakım ve onarımını yapan, yeni uçuş tasarımları geliştiren kişiye verilen mesleki unvan olarak tanımlanabilir.