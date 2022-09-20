Bebeğiniz ishal olduysa bunları mutlaka yapın! Çocuklarda ishali geçirme yolları

Bazı zamanlar birçok bebekte çocukta görülen ishal hastalığının farklı birçok sebepleri olabilir. İshale neden olduğu bilinen en temel sebepler arasında diş çıkarma, enfeksiyon, yediği ve içti besinlere karşı alerji vardır. Peki çocuklarda ve bebeklerde ishale ne iyi gelir? İshali geçirebileceğiniz yöntemlere gelin birlikte bakalım...

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Çocuklarda ishal hastalığı görüldüğü zaman buna neden olan etken hemen araştırılıp tespit edilmelidir. Eğer ishale sebep olan durum araştırılıp tespit edilemezse, ciddi sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz bulunmaktadır. Bu rahatsızlık görüldüğünde hemen bir doktora gidip çocuğunuzu muayene ettirin ve altında yatan nedeni öğrenmeye bakın. Doğru tedaviyle bebeğiniz kısa süre içinde iyileşecektir. Çocuklarda çok sık görülen bir sağlık sorunu olan ishal tedavisi için öncelikle doktora başvurulmalı ve altında yatan başka bir sağlık problemi olup olmadığını araştırılmalıdır. Ayrıca kendiniz de çocuğunuzun iyileşmesini bu yöntemlerle hızlandırabilirsiniz.

Kusma ve ateş varsa doktora gidin

İshal, dışkılama sayısının artması ve dışkı kıvamının yumuşamasıdır. İshalle birlikte vücutta sıvı kaybı oluşacağından özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda hayati tehlikeye neden olabilir. Sıvı kaybının başlıca belirtileri ağız ve dil kuruluğu, susuzluk hissi, uykuya meyil, gözyaşında azalma, göz kürelerinin içeri çökmesi, nabızda hızlanma, el ve ayaklarda soğukluk, idrar miktarında azalma, solunum sayısının artması ve dalgınlıktır. İshale kusma ve ateş eşlik ediyorsa bu durum sıvı kaybını artıracağından vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

İshal geçene kadar yağsız ve posasız beslenme

Tedavide temel prensip kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıdır. Çocuk eğer kusmuyorsa, sıvı kaybı hafif veya orta derecede ise bol bol sıvı alması sağlanmalıdır. Oral replasman sıvıları bu amaçla kullanılabilir. Bağırsak florasını düzenleyici probiyotik içeren tozlar verilmesi önerilir. İshal kesici ilaçlar asla kullanılmamalıdır. Virüslere bağlı ishallerde hastalık kendiliğinden iyileşir. Bakteri ve parazit kaynaklı ishallerde etkene yönelik antibiyotikler kullanılır. İshal düzelene kadar yağsız gıdalar alınmalıdır. Meyve olarak şeftali ve muz; katı yiyeceklerden yağsız makarna ve pirinç pilavı, haşlanmış patates ve patates püresi, haşlanmış yağsız et ve tavuk yenilebilir. Vücuttaki sıvı kaybının ağır olduğu ya da çocuğun kusma nedeniyle sıvı alamadığı durumlarda tedavinin hastaneye yatırılarak yapılması gerekir.

Anne sütü kesilmemeli

Anne sütü alan bebekler anne sütünün içinde bulunan maddeler sayesinde ishale yol açan enfeksiyonlara karşı, anne sütü almayanlara oranla daha dayanıklıdır ve daha çabuk iyileşirler. Bu sebeple ishalde anne sütü kesilmemeli sık sık emzirilmeye devam edilmelidir. İshalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı, mama yiyen bebeklerde sular ve biberonlar kaynatılmalı, musluk suyu ve kaynağı bilinmeyen sular tüketilmemeli, çiğ sebze ve meyveler iyice yıkanmalı, yiyecekler buzdolabında saklanmalı, ishalli bireylere temastan ve aynı eşyalar kullanılmamalıdır.