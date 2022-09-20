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Evlenecekleri iddia ediliyordu, onlarında aşkına nazar değdi! Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç yollarını ayırdı

Evlenecekleri iddia ediliyordu, onlarında aşkına nazar değdi! Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç yollarını ayırdı

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve meslektaşı Mustafa Mert Koç'un aşkına nazar değdi. Ünlü çift birbirlerini sosyal medya hesaplarından sildi.

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Kurt Seyit ve Şura, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat gibi Türk televizyonun ünlü dizilerinde oynayan 2011 Miss Turkey güzeli ünlü oyuncu ve model Melisa Aslı Pamuk Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Mustafa Mert Koç'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Evlilik sorularını olumlu yanıtlamışlardı

Geçtiğimiz yıl mart ayında aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift kısa süre içerisinde aynı eve taşındıkları iddia edilen ve daha sonra yaptıkları açıklamalarda evlilik sorularına olumlu yanıtlar vermişlerdi. Ünlü çift aynı evde yaşamadığı yalnızca çok sık vakit geçirdiklerini açıklamışlardı.

Mustafa Mert Koç'un temmuz ayında "Geri Dönemem' adlı şarkısını çıkarmasının ardından bilikte görüntülenen çift muhabirlerle sohbet ederken Koç, müzik konusunda sevgilisinden akıl aldığını açıklamıştı.

Ortak Arkadaşları sayesinde aşka adım atmışlar

Aşkları ilk kez birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde belgelenen çift sık kullandıkları sosyal medya hesapları üzerinden birbirleriyle olan pozlarını sevenleri ile paylaşıyordu. Ortak arkadaşları sayesinde aşklarına başlayan oyuncu ikili her defasında mutlu olduklarını ve ilişkilerinin güzel gittiğini muhabirlerle sevenlerine duyuruyordu.

Onlarında aşkına nazar değdi!

Birbirlerine çok yakıştırılan ünlü çiftin aşklarına nazar değdi. İlişkileri evlilik yolunda giden ikilinin yollarını ayırdıkları iddia edildi. Mustafa Mert Koç'un müzik dünyasına adım atması ile kendilerini işlerine veren ünlü isimlerden Melisa Aslı Pamuk sevgilisiyle olan fotoğraflarını sildi ve Mustafa Mert Koç'u takipten çıktı. 

Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabından yaptıklarının üzerine Mustafa Mert Koç'un fotoğrafları silmemesi ve oyuncu sevgilisini takipten çıkmaması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ikilinin ayrılık nedenleri hakkında henüz bir bilgi yok. 

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